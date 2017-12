Topdrukte op sorteercentrum PostNL Halfweg: '190 stops, dat is zwaar'

59.126 Personeel van PostNL verwerkte gisteren op het depot in Halfweg 59.126 pakjes.

PostNL is marktleider, DHL volgt als tweede. Cijfers van 2017 zijn er nog niet, maar alle partijen verwachten opnieuw groei. In 2016 lag het aantal pakketten 12 procent boven dat van 2015.



Specifiek voor Amsterdam zoeken de bezorgers naar de slimste manier om de verkeersdrukte de baas te kunnen. Het traditionele dieselbusje mag niet overal rijden en daarom heeft PostNL al proefgedraaid met elektrische auto's.



Die mogen buiten de venstertijden wel de binnenstad in, wat het mogelijk zou maken dag en nacht te laden en te lossen. "De elektrische auto's die wij toen getest hebben bevielen niet zo goed," vertelt manager Leon van den Akkers.



Elektrische bakfiets

"Op dit moment rijden we met drie elektrische bakfietsen. Deze zijn ideaal in de binnenstad. Binnenkort gaan we uitbreiden naar twaalf."



De laatste afstand in Amsterdam overbruggen is daarmee een logistieke hobbel, maar Van den Akkers ziet zoiets juist als de krenten in de pap. "In december en november kan ons systeem hartstikke onder druk staan, maar we zijn het hele jaar bezig met het bedenken van manieren om pakketjes alsnog op tijd aan te leveren."