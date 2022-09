Topdrukte, maar geen treinen naar Arena: wat kunnen we verwachten?

Op Amsterdam Centraal is het druk met mensen die naar Zandvoort willen. Beeld ANP

Hoe druk wordt het zaterdag?

De gemeente Amsterdam rekent zaterdag op 72.000 bezoekers in het Arenagebied. Zo’n 50.000 supporters zullen de thuiswedstrijd van Ajax tegen SC Cambuur bezoeken. De wedstrijd begint om 16.30 uur. Als de wedstrijd is afgelopen en na 18.15 uur de voetbalsupporters weer huiswaarts keren, komen concertbezoekers juist naar het gebied toe. Naar de Ziggo Dome komen zo'n 16.000 bezoekers voor een concert van Kensington. In Afas Live treedt Yade Lauren op voor 6000 mensen. Beide zalen openen hun deuren om 19.00 uur – een half uur later dan gepland – om de drukte te spreiden.

Waarom stoppen er geen treinen bij de Arena?

De NS heeft ‘met pijn in het hart’ besloten om tussen 14.15 en 20.30 uur geen treinen te laten stoppen op de stations Amsterdam Bijlmer Arena en Holendrecht. Op station Duivendrecht rijden geen treinen op het traject Amsterdam–Breukelen. Met personeelstekort bij de NS en een aangepaste dienstregeling vanwege de Formule 1 in Zandvoort, de Wereldhavendagen en tientallen evenementen in het gehele land, ziet de spoordienst geen mogelijkheid extra materieel in te zetten. “Precies op het moment dat de voetbalwedstrijd eindigt, zitten de treinen rondom het Arenagebied vol met F1-fans op weg naar huis,” meldt een woordvoerder van de NS. De NS kan daarom de veiligheid van reizigers niet garanderen. “Wij willen de taferelen van anderhalve maand geleden voorkomen.”

Voor de ingangen van het station ontstond toen enorme drukte na een concert van Ed Sheeran in de Johan Cruijff Arena en Toto in de Ziggo Dome. De NS heeft nog geprobeerd om Ajax-Cambuur te laten verplaatsen, maar dat bleek niet mogelijk.

Hoe kom je toch naar de Arena?

Met de bus, metro of auto kom je nog wel naar de Johan Cruijff Boulevard. Vervoersbedrijf GVB gaat extra metro’s inzetten vanwege de verwachte drukte nu de treinen niet stoppen bij de Arena, meldt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam. Voor automobilisten wordt er een onbekend aantal extra parkeerplekken gerealiseerd. Bij de RAI zijn 3000 extra parkeerplaatsen. Van daaruit kunnen reizigers met de metro naar de Arena.

Welk advies krijgen reizigers?

Sommige reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en op tijd vertrekken. Afas Live en Ziggo Dome adviseren om de reisadviezen op 9292.nl te bekijken. De concertzalen adviseren om niet vóór 19.00 uur naar het Arenagebied te gaan, zodat de meeste voetbalsupporters al zijn vertrokken. De hoofdacts beginnen een uur en drie kwartier (Yade Lauren) en twee uur (Kensington) nadat de deuren zijn geopend.