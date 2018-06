Topdrukte bij antikraakbureaus door We Are Here

Vastgoedeigenaren zijn beducht voor het politieke steekspel dat ontstaat Commercieel directeur Patrick Jansen van Zwerfkei

Op de overspannen huizenmarkt in Amsterdam wordt daar met steeds minder begrip op gereageerd.



Bovendien grijpen rechtse partijen in Den Haag de recente kraakacties aan om te ageren tegen zowel het fenomeen kraken, als de problematiek van de uitgeprocedeerde asielzoekers, met nieuwe spoeddebatten in de Tweede Kamer tot gevolg.



Vergiskraak

"Het gaat echt een stuk harder de afgelopen maanden," bevestigt commercieel directeur Patrick Jansen van Zwerfkei de ontstane belangstelling voor leegstandbeheer. "Vastgoedeigenaren zijn beducht voor het politieke steekspel dat ontstaat zodra deze groep ergens binnen zit. Dat wil je te allen tijde zien te voorkomen."



En als een vastgoedeigenaar weken tot maanden later zijn pand terug heeft, meestal na een gang naar de rechter, zoekt die vaak alsnog bescherming.



"Wij konden een kantoorpand aan het Reigersbos beheren nadat We Are Here dit gebouw had verlaten. Net als alle berichtgeving over het gekraakte ADM-terrein, zet dit de vastgoedeigenaren weer op scherp," aldus Floris Komer van VPS Amsterdam.



Tik op de vingers

Onlangs nog gaf de rechter woningcorporatie Ymere een tik op de vingers omdat die had verzuimd om alle leegstaande woningen in de Rudolf Dieselstraat op tijd te laten voorzien van kraakwachten.



Een woning waar dit wel was gebeurd, kreeg landelijke bekendheid, omdat de antikraakhuurder van deze woning nietsvermoedend stond te douchen toen We Are Here activisten toch naar binnen kwamen. Dit werd door de advocaat van de activisten een 'vergiskraak' genoemd.



Maar Duinisveld spreekt van wildwesttoestanden. "We houden hier onze adem in, dat dit onze mensen niet hoeft te overkomen."