Topcrimineel Dino Soerel overgeplaatst na vermoeden van uitbraakpoging

Dino Soerel. Beeld Archief

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt na berichtgeving van De Telegraaf dat er ‘vermoedens van een uitbraakpoging’ bestaan. Volgens de krant zou Soerel hebben geprobeerd samen met een medegedetineerde te ontkomen.

Soerel is overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Meer kon het ministerie donderdagavond niet melden.

Soerel is de tweede tot levenslang veroordeelde crimineel in korte tijd die uit de gevangenis probeert te ontsnappen. Omar L. probeerde eerder deze maand uit de gevangenis in Zutphen te ontkomen. Dat was hem bijna gelukt.

De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Beeld ANP

Passage

Soerel was jarenlang op de vlucht voor justitie, tot hij in 2010 op zijn schuiladres op de Rozengracht door een arrestatieteam werd aangehouden. De geboren Amsterdammer, opgegroeid in Purmerend, bevond zich daar in een sober appartementje, veelal met de gordijnen dicht.

De topcrimineel werd in de grote liquidatiezaak Passage in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Soerel gaf volgens het hof, samen met Willem Holleeder, opdracht voor de liquidaties van hasj- en vastgoedhandelaar Kees Houtman (2005) en de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl (2006).

In 2018 werd Soerel in zijn cel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moorden op de malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra (2004) en de liquidatie van crimineel John Mieremet (2005).