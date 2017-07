Topambtenaar geschorst om fraude

Dat bevestigen bronnen binnen het stadhuis na berichtgeving van de Telegraaf. Gezien de ernst van de zaak is het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart, nadat de interne dienst Bureau Integriteit de politie had ingeschakeld. Volgens het OM is er niemand aangehouden in de zaak.



Burgemeester Eberhard van der Laan heeft de gemeenteraad vorige week van de zaak op de hoogte gebracht. De verdachte was het eerste aanspreekpunt van de burgemeester op het anti-radicaliseringsdossier en werkte in de directe nabijheid van het college van burgemeester en wethouders.



Ook onderhield zij de contacten met het netwerk van sleutelpersonen. Deze groep van honderden veelal islamitische Amsterdammers houdt het stadhuis op de hoogte van gebeurtenissen die spelen in de moslimgemeenschap.



De vrouw zou volgens de Telegraaf voor forse bedragen een bekende hebben ingehuurd, tegen de regels in. Een zegsman van het stadhuis kan dit bevestigen noch ontkennen.