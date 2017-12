Topadvocaten over bedreiging Paul Vugts: 'Te gek voor woorden'

Inez Weski

"In deze wereld van verholen belangen en desinformatie is niet te zien wie je hoeder en wie je vijand is. Het lijkt alsof de bedreigde in een web van verdichtsels terecht is gekomen. De journalist is net als de rechter een van de pijlers van de rechtsstaat en het is zorgelijk als die zou kunnen worden afgebrokkeld. Het blijft een fragiel gegeven."