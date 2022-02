Top Notch stopt met promotie Lil Kleine

Hoes van Lil Kleine's meest recente album Ibiza Stories. Het album zal niet meer worden gepromoot door platenlabel Top Notch. Beeld Top Notch

“We zijn met alles gestopt rondom Lil Kleine op TikTok, Instagram, YouTube en Twitter. Omdat, vooropgesteld, wij er ook heel erg van schrikken dat dit gebeurt. Dan wil je niet diezelfde artiest promoten,” zegt Patty in NRC. De rapper werd afgelopen weekend in Amsterdam aangehouden vanwege mishandeling op de Prinsengracht, naar verluidt van zijn verloofde Jaimie Vaes. Sindsdien hebben zijn huidige label Sony Music en zijn management niet gereageerd.

De afgelopen jaren is Top Notch erg terughoudend geweest met commentaar geven op artiesten die negatief in het nieuws kwamen. Zo ook op rapper Bilal Wahib, die in opspraak raakte nadat hij op Instagram een minderjarige jongen had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien. “We leren as we go along. Ik breng eerst in kaart wat aan de hand is met het management van de artiest en overleg dan met het team. De ambitie is dat het in de toekomst sneller gaat. Ik begrijp de oproep dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen; die urgentie voelen we ook. Ik durf te beloven dat we dat komende jaren beter gaan doen,” aldus Patty

Het album Ibiza Stories, waarop Jorik Scholten, zoals Kleine echt heet, ingaat op de vermeende mishandeling van zijn vriendin op Ibiza, werd door het label nog wel gepromoot. In het persbericht stond dat Lil Kleine ‘openhartig op de veelbesproken situatie op Ibiza’ zou ingaan. “Daar hebben we discussie over gehad, ja,” zegt Patty tegen de krant. “Achteraf bekeken was dat niet het meest smakelijke persbericht dat we hebben uitgestuurd.”