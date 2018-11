Tony's chocoladefabriek komt met achtbaan naar Zaandam

De plannen van Tony's kunnen de 'katalysator' zijn van de plannen die de gemeente Zaanstad toch al heeft voor de transformatie van het bedrijventerrein Achtersluispolder met rond 2050 ook vijfduizend tot tienduizend woningen.



Geplande fietsbrug

Zaanstad is enthousiast. "Pakhuis de Vrede zien we als een belangrijk icoon van dit gebied," zegt wethouder Gerard Ram in een persbericht. "We willen de oever van het Noordzeekanaal zo veel mogelijk openbaar toegankelijk maken en met de plannen van Tony's kan dat."



De gemeente onderzoekt intussen of de geplande fietsbrug langs de Noorder IJ-plas naar Amsterdam kan worden versneld. Ram is verder blij met de werkgelegenheid die het hoofdkantoor van Tony's meebrengt en het behoud van CTVrede verderop langs het Noordzeekanaal.



Luxejachten

Maar vooralsnog voldoen de plannen niet aan de eisen van de gemeente. Planologisch past het plan op dit moment niet in het gebied, schrijft Ram aan de gemeenteraad. De nieuwe chocoladefabrieken brengen milieuhinder mee op het toch al hutjemutje volgebouwde bedrijventerrein met onder meer een fabriek voor hummus, een stalling voor luxejachten en een tankopslagbedrijf voor eetbare oliën en vetten.



Verder heeft Zaanstad vragen over de afvoer van goederen en bezoekers op het schiereiland dat nu één toegangsweg kent. Meer vervoer over water is de bedoeling, maar is dat haalbaar? 'Komende zes maanden wordt duidelijk of de komst van Tony's Chocolonely definitief mogelijk is,' schrijft Zaanstad. Wel zien zowel de gemeente als Tony's daarvoor 'aanknopingspunten'.



Lees ook: Oude meelfabriek moet Hotel New York van Zaandam worden