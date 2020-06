Tony's chocoladefabriek in Zaandam komt er voorlopig niet

Het ontwerp van de Tony's chocoladefabriek. Beeld Tony's Chocolonely

Om het ‘chocoladecircus’ met achtbaan te verwezenlijken, heeft het bedrijf een vastgoedinvesteerder nodig. Deze koper zou het pand vervolgens moeten verhuren aan het chocoladebedrijf. “Te midden van de coronacrisis vind je niet gemakkelijk een investeerder,” zegt directeur Henk Jan Beltman. “Het is gewoon geen goed moment voor zo’n groot project.”

Naast het vinden van een investeerder moet er nog een hoop meer geregeld, zegt Beltman. “Van het aanvragen van een vergunning tot het kortsluiten met de architect. Dat is allemaal lastig in deze tijd. Daarom focussen wij ons nu liever op lopende internationale projecten.”

Of de fabriek er ooit nog komt, durft Beltman niet met zekerheid te zeggen. “Het heeft wel mijn ambitie. Als de economische situatie in het land weer wat minder onzeker is, zullen we voorzichtig kijken of het mogelijk is om een herstart te maken.”

Niets te maken met protest omwonenden

Omwonenden van de beoogde locatie zijn fel tegen de komst van de fabriek. De bewoners van de 62 woonarken in het Zijkanaal H vrezen voor een ‘verkeersinfarct’, geluidsoverlast en een ‘weeïge productiestank’. Zij dreigden naar de rechter te stappen, mocht het nodig zijn, om de bouw tegen te houden.

Het besluit om de fabriek stop te zetten heeft volgens Beltman niets te maken met deze onrust. “De gesprekken met de omwonenden waren pas net begonnen. Ik heb er 100 procent vertrouwen in dat we er samen uit waren gekomen.”