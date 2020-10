TonTon Club wil hal voor balspellen: ‘Uitgaan in je trainingsbroek’

beachvolleybal Beeld ANP

Geen Pac-Man en geen airhockey, maar voetbiljart, beachvolleybal en voetbaldarten. Eigenaar Tonkas heeft grootse plannen voor een nieuwe hal waar niet niet wordt gegamed, maar waar wordt gesport met een bal. Half januari moet er in de buurt van het Westerpark een compleet ingerichte locatie van 1800 vierkante meter staan, Top Club geheten.

Anders dan wat andere spellen verschilt Top Club niet zo veel van de drie arcadehallen van TonTon Club. “TonTon was altijd een ode aan het spel, dit wordt een ode aan de bal. Met een volwaardig indoor voetbalveld, voetbiljarten en beachvolleybal. Maar er komt ook een bar en een restaurant in, de gezelligheid blijft dus.”

Een combinatie van sporten met vrienden, een drankje of een hapje eten. Top Club is er voor de fanatieke sporter of de relaxte toeschouwer. “Niet iedereen hoeft omgekleed de hal in, hoor. Bij sommige spellen wel, zoals het intense indoor soccer, waar je zes tegen zes speelt. Terwijl je voetbiljarten lekker rustig tussendoor kunt doen.”

‘Alles komt samen’

Tonkas ziet in zijn arcadehallen dat de spellen waar bezoekers hun energie in kwijt kunnen het populairst zijn. Bijvoorbeeld airhockey. “Ook zie je tegenwoordig een grote populariteit aan gymklasjes en noem maar op. Zelf voetbal ik elke week, om daarna het café in te duiken. Met Top Club komt dit alles samen.”

De eigenaar mikt op de doelgroep van 22 tot 45 jaar, net als bij de TonTon Club. “Je denkt al snel: voetbal, dat is voor jongens, maar ik verwacht veel vrouwen. Eerst iets actiefs doen en daarna een drankje met vriendinnen.”