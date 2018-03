Tonnen aan waterschade bij Kahmann Gallery

"Ik stond te janken toen ik het zag, ik was totaal in shock," zegt eigenaar Roy Kahmann.



Hij reed zondag toevallig langs de fotogalerie die normaal alleen van dinsdag tot vrijdag geopend is. Dochter Luca zag condens op de ramen staan. Ze renden gelijk naar binnen. Daar stond het water inmiddels al op enkelhoogte.



Verbouwing

De oorzaak van de schade ligt volgens de eigenaar bij de bovenburen van de fotogalerie. Daar wordt verbouwd en de aannemers hadden de kraan open laten staan. Het water droop via de plafondverlichting de galerie in. De kraan heeft minstens 24 uur open gestaan.



"Ik heb gelijk de bovenburen en de brandweer gebeld om de hoofdleiding af te sluiten, maar alles was al doorweekt," vertelt Kahmann. Het pand boven de galerie is zo goed als leeg, op een enkele kraan na.



Waardeloos

Door het water zijn vele foto's, boeken en tijdschriften waardeloos geworden. "De grootste schade zijn de boeken. In de afgelopen 20 jaar hebben we hier een mooie collectie opgebouwd, met veel boeken die inmiddels al out of print zijn, die kan ik nu allemaal afschrijven."



De Kahmann Gallery blijft voorlopig gesloten.