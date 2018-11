Ton voor gouden tip Taghi en Razzouki

Hetzelfde bedrag wordt ook uitgetrokken voor informatie die leidt tot de opsporing en aanhouding van zijn jeugdvriend en rechterhand Said Razzouki (46).



De reden daarvoor is dat politie en OM met spoed op zoek zijn naar beide verdachten, die sinds 27 maart op de Nationale Opsporingslijst staan en internationaal staan gesignaleerd op de Most Wanted-lijst van Europol.



Drugshandel

Taghi geldt in het criminele milieu en bij de opsporingsdiensten als een bepalend figuur in de onderwereld. Hij en Razzouki worden gekoppeld aan zeker twintig liquidaties in de regio Utrecht en Amsterdam. Ook zou Taghi actief zijn in de grootschalige internationale drugshandel.



Taghi is berucht om het gemak waarmee hij in de visie van de opsporingsdiensten extreem geweld laat plegen. Taghi en zijn groep worden onder andere verantwoordelijk gehouden voor de liquidatie van de Amsterdamse misdaadblogger Martin Kok op 8 december 2016 voor een seksclub in Laren.



Zijn naam wordt ook gekoppeld aan de aanslagen op de gebouwen van de Telegraaf en tijdschrift Panorama, kort nadat die artikelen over de groep-Taghi hadden gepubliceerd.



Buitenland

Zowel Taghi als Razzouki houden zich zeer waarschijnlijk schuil in het buitenland, verplaatsen zich regelmatig en maken gebruik van wisselende identiteiten.



Het OM denkt dat vetrouwelingen van de groep van Taghi en Razzouki actuele en betrouwbare informatie hebben over hun verblijfplaatsen. Door de beloning te verhogen hoopt het OM dat het stilzwijgen word doorbroken.



In juni toonde het programma Opsporing Verzocht beelden van Taghi en Razzouki. Daarop kwamen vele tips binnen over hun verblijfplaats, over verscheidene landen. In het criminele milieu gaan volop verhalen, maar een concreet spoor ontbreekt vooralsnog.





