TomTom vooruit met deal Volkswagen

De bestaande levering van verkeersdiensten in Europa voor alle merken die bij Volkswagen horen is met meerdere jaren verlengd. Dat gaat om auto's van de merken Volkswagen, inclusief bedrijfswagens, Audi, Porsche, Skoda, Lamborghini en Bentley. Daarnaast krijgen Audi's in China en Japan de beschikking over de verkeersdienst.



TomTom Traffic geeft autobestuurders realtime verkeersinformatie. Die informatie wordt door autofabrikanten op verschillende manieren verwerkt in navigatiesystemen, maar wordt ook gebruikt door overheden, app-bouwers en andere bedrijven.



Reeks deals

TomTom sloot daarnaast een reeks deals met 'meerdere' toonaangevende automakers op het vlak van hoogwaardige wegenkaarten. TomTom HD Maps geeft een gedetailleerd beeld van de weg, inclusief rijbanen en verkeersborden. Dat is essentieel voor auto's die deels zelfstandig rijden.



Daarnaast werd bekendgemaakt dat TomTom een navigatiedienst aan Fiat Chrysler levert voor in twee nieuwe deels elektrische Jeeps. De wagens krijgen ook speciale software met informatie over laadpunten.



Dinsdag meldde TomTom al een uitgebreid pakket diensten te gaan leveren aan Nissan voor de nieuwe editie van de Leaf. Die elektrische auto krijgt TomTom Maps en TomTom Trafic aan boord, evenals een zoekdienst van het bedrijf uit Amsterdam.



