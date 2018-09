TomTom verder omlaag op Damrak

TomTom duikelde 6 procent in de MidKap. Het navigatiebedrijf zag dinsdag bijna een kwart aan beurswaarde verdampen door berichten dat een belangrijke klant van TomTom met Google in zee gaat.



Ook Pharming ging in de uitverkoop na een teleurstellende update over zijn medicijn Ruconest. Het bedrijf raakte ruim 27 procent kwijt.



De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wil dat het biotechnologiebedrijf meer klinisch onderzoek gaat doen naar het gebruik van het medicijn Ruconest bij profylaxe, het voorkomen van aanvallen, bij patiënten met erfelijk angio-oedeem. Pharming liet weten dat het besluit van de FDA kan zorgen voor vertraging.



Adyen

De stemming op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag verder positief. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 544,13 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 781,12 punten.



Staalfabrikant ArcelorMittal was koploper in de AEX met een plus van 2,1 procent. Grootste daler was uitzender Randstad met een min van 3 procent na een tegenvallende handelsupdate van concurrent Adecco. Het Zwitserse uitzendconcern stelde tot nu toe een groeivertraging te hebben gezien in het lopende kwartaal. Adecco verloor 4,5 procent in Zürich.



Op de lokale markt klom Adyen 2,9 procent. Het Amsterdamse betaalplatform heeft de Zweedse kledingketen H&M binnengehaald als klant.