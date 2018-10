TomTom trekt flinke eindsprint op de beurs

Het algehele beurssentiment stond just onder druk door zorgen over de Italiaanse begrotingsplannen. Op het Damrak maakte Philips daarnaast een uitglijder.



De AEX-index in Amsterdam sloot 0,6 procent in de min op 549,33 punten. De MidKap zakte 0,5 procent, tot 789,26 punten. Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent. De hoofdindex in Milaan verloor 0,1 procent onder aanvoering van de Italiaanse banken.



TomTom kreeg er in de MidKap een kleine 4 procent aan beurswaarde bij, na nieuws over een overeenkomst met BMW voor de levering van verkeers- en navigatiediensten aan de auto's van het Duitse concern.



Verder heeft TomTom het contract met het Franse PSA, moeder van onder meer Peugeot, Citroën en Opel, verlengd tot 2025. Recent stond de koers van TomTom nog flink onder druk door zorgen over stappen van Google op de automarkt.



Daler

Zorgtechnologiebedrijf Philips kampte met een adviesverlaging door Credit Suisse en was de grootste daler in de AEX met een verlies van 3,6 procent. Ook Unilever (min 1 procent) had te maken met een adviesverlaging, door Jefferies. Daarnaast liet vermogensbeheerder Schroders weten zich te voegen bij de groep aandeelhouders die zich tegen de volledige verhuizing van het hoofdkantoor van het levensmiddelenconcern naar Nederland keert.



AkzoNobel kondigde aan een extra 5,5 miljard euro uit te keren aan aandeelhouders, nu de verkoop van de tak Specialty Chemicals is afgerond. Volgens analisten van KBC Securities komt de aankondiging niet als een verrassing. Het aandeel won 0,5 procent.



Londen

In Londen zette Royal Mail (min 8,4 procent) de daling voort. De Britse postbezorger kelderde een dag eerder al 18 procent na teleurstellende cijfers. Ook Ryanair (min 1,3 procent) ging verder omlaag. De Ierse prijsvechter verloor een dag eerder al ruim 12 procent na een winstalarm. Ryanair wist afgelopen maand wel meer passagiers te vervoeren ondanks de stakingen.



De euro was 1,1559 dollar waard, tegen 1,1565 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 75,40 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 85,21 dollar per vat.