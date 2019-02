TomTom poetst verlies weg

Dat deed het bedrijf vanuit een lagere omzet, die met name werd veroorzaakt door een teruggang in de inkomsten uit consumentenproducten met bijna een kwart. Maar de winstmarge verbeterde aanzienlijk.



De nettowinst bedroeg 44,8 miljoen euro. Dat was in 2017 nog een verlies van 194,4 miljoen euro, grotendeels veroorzaakt door een afschrijving op de consumentendivisie. TomTom behaalde vorig jaar een omzet van 860,6 miljoen euro tegen 902,9 miljoen euro een jaar eerder. De winstmarge kwam uit op 71 procent. Dat was in 2017 nog 63 procent.



Microsoft

De automotive-tak deed het met een omzetstijging van 12 procent wel beter. Juist die tak, die digitale kaarten, verkeersinformatie en navigatiesoftware voor automakers maakt, wordt gezien als belangrijk voor de toekomst van TomTom.



In die activiteiten gaat de kaartenmaker meer investeren, laat topman Harold Goddijn weten. Daarbij haalt hij onder meer de eerder deze week aangekondigde uitbreiding van de deal met Microsoft aan om aan te geven dat de producten van TomTom de concurrentie aan kunnen.



Investeringen

TomTom verkocht onlangs zijn divisie die zich bezighoudt met voertuigvolgsystemen aan de Japanse bandenmaker Bridgestone. Volgens Goddijn heeft het bedrijf nu 'een duidelijker aandachtsgebied'.



Voor dit jaar verwacht TomTom dat de omzet van de overgebleven activiteiten verder afneemt naar 675 miljoen euro. Dat was vorig jaar 687 miljoen euro. De inkomsten van de automotive-divisie gaan echter met zo'n 15 procent omhoog en de winstmarge blijft boven de 70 procent.



TomTom wil 55 miljoen euro uitgeven aan investeringen. De aangepaste winst per aandeel halveert ten opzichte van 2018.