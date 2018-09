TomTom omlaag op rood Damrak

Op het Damrak kreeg navigatiebedrijf TomTom opnieuw klappen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 549,19 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 784,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,4 procent in.



Vanaf maandag zijn nieuwe importheffingen door de VS en China op elkaars goederen in werking getreden. Peking zou daarnaast de nieuwe handelsbesprekingen met Washington hebben afgeblazen.



Smartphones

TomTom zakte ruim 4 procent in de MidKap. De Japanse autogigant Toyota gaat volgens persbureau Bloomberg Google toestaan smartphones te verbinden met auto's van het merk. Onlangs sloot Google al een samenwerking met een verbond van Renault, Nissan en Mitsubishi. Die samenwerking was een flinke klap voor TomTom, dat afgelopen week hard onderuit ging op de beurs.



Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een verlies van 3 procent. Informatieleverancier RELX ging aan kop met een plus van 1,2 procent na een adviesverhoging door Barclays.



In Londen kelderde Thomas Cook 21 procent. De reisorganisatie verlaagde zijn winstverwachting vanwege het warme zomerweer in Europa. Randgold won 4 procent. De grootste goudproducent ter wereld Barrick Gold heeft een fusie-overeenkomst gesloten met zijn kleinere rivaal.



Overnamebod

Sky klom 8,9 procent. Het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast heeft afgelopen weekeinde het hoogste overnamebod uitgebracht op het Britse media- en telecombedrijf. De kabelreus bood in de laatste ronde 29,7 miljard pond (ruim 33 miljard euro). De andere bieder was Rupert Murdochs 21st Century Fox.



In Parijs won Carrefour 0,4 procent. Het Franse supermarktconcerns ontkende zijn branchegenoot Casino (min 0,1 procent) te hebben benaderd met een voorstel voor een fusie. Casino liet eerder weten een fusievoorstel van zijn grotere rivaal te hebben verworpen.



De euro was 1,1742 dollar waard, tegen 1,1739 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent meer op 71,98 dollar. Brentolie steeg 2 procent in prijs tot 80,36 dollar per vat. Grote oliehandelshuizen houden rekening met een olieprijs die kan stijgen tot 100 dollar per vat, vanwege het wegvallen van Iraanse olie door de Amerikaanse sancties.