TomTom in trek door overnamespeculatie

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 530,97 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 736,16 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. Londen steeg 0,3 procent.



TomTom dikte 1,8 procent aan in de MidKap. De navigatiedienstverlener heeft naar verluidt ongevraagde overnamebiedingen gekregen van ten minste drie investeringsmaatschappijen. CVC Capital Partners, Cinven en Silver Lake zouden een bod hebben uitgebracht. TomTom weigerde commentaar te geven.



Wereldwijde olieproductie

Bij de hoofdfondsen ging olie- en gasconcern Shell aan kop met een plus van 1,7 procent. De olieprijzen zaten in de lift na berichten dat oliekartel OPEC een voorstander is van een verlaging van de wereldwijde olieproductie. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent in prijs tot 61,11 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder en kostte 71,67 dollar per vat.



Accell daalde ruim 2 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft om opheldering gevraagd bij de fietsenproducent over de verschillende versies van jaarrekeningen die het bedrijf in omloop heeft gebracht. Euronext won 0,2 procent. De beursexploitant boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst.



Tevredenheidsonderzoeken

In Londen kelderde tabaksfabrikant BAT ruim 9 procent na berichten over een mogelijk verbod op mentholsigaretten in de Verenigde Staten. Concurrent Imperial Brands zakte meer dan 3 procent. Infineon won 0,3 procent in Frankfurt. Het Duitse chipconcern behaalde afgelopen kwartaal voor het eerst een omzet van meer dan 2 miljard euro.



SAP daalde 3,7 procent. De Duitse softwarefabrikant koopt het Amerikaanse bedrijf Qualtrics voor zo'n 7,1 miljard euro. Het bedrijf ontwikkelt software voor tevredenheidsonderzoeken en concurreert met SurveyMonkey, dat in september een beursnotering kreeg.



De euro was 1,1246 dollar waard, tegen 1,1327 dollar op vrijdag.