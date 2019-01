Klein verlies voor Amsterdamse beurs

Op het Damrak stond TomTom in de schijnwerpers na de verkoop van een divisie. Optiekketen GrandVision werd lager gezet na een handelsbericht.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 508,39 punten. De MidKap stond een fractie lager op 709,16 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.



Openingsverlies

TomTom kende een grillig koersverloop. Het aandeel daalde 0,5 procent bij de middelgrote bedrijven, na een openingsverlies van ruim 6 procent. De navigatiedienstverlener verkoopt het onderdeel Telematics aan de Japanse bandenmaker Bridgestone voor 910 miljoen euro. Het merendeel van de opbrengst van de verkoop wordt aan de aandeelhouders teruggeven. In de markt werd gespeculeerd over een opbrengst van 700 miljoen tot meer dan 1 miljard euro.



GrandVision (min 1,2 procent) zag de omzetgroei in het vierde kwartaal afnemen. Het moederconcern van optiekketens als EyeWish en Pearle had in Frankrijk last van de protesten van de gele hesjes.



Grootste daler bij de hoofdfondsen was staalmaker ArcelorMittal met een verlies van 1,9 procent. Tankopslagbedrijf Vopak ging op kop met een winst van 1,3 procent. AkzoNobel won 0,3 procent. Door een technische storing bij Euronext is er geen handel in opties van het verfconcern mogelijk.



Passagiers

EasyJet steeg 1,6 procent in Londen. De budgetmaatschappij vervoerde afgelopen kwartaal meer passagiers en zag de omzet stijgen. Wel daalde de omzet per stoel. Het bedrijf zegt goed voorbereid te zijn op de brexit. Zo zijn er al 130 vliegtuigen in Oostenrijk geregistreerd.



De euro was 1,1355 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 53,38 dollar. Brentolie zakte ook 0,8 procent in prijs en kostte 62,25 dollar per vat.