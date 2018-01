TomTom en FlowTraders onderuit op Damrak

Ook in Amsterdam was het sentiment positief. Voor navigatiedienstverlener TomTom en beursintermediair Flow Traders verliep de sessie evengoed minder positief. Zij verloren beide meer dan 4 procent aan beurswaarde.



De AEX-index op Beursplein 5 ging de handel uit met een winst van 0,9 procent op 554,06 punten. De MidKap, met daarin TomTom en Flow Traders, klom 0,3 procent tot 849,91 punten.



De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er tot 1,6 procent bij.

TomTom was de sterkste daler in de MidKap met een verlies van bijna 5 procent.



Twee grote Duitse toeleveranciers aan de automobielindustrie, onderdelenfabrikant Bosch en bandenmaker Continental, nemen een belang van elk 5 procent in navigatiebedrijf HERE Technologies. Dat is een concurrent van TomTom. Flow Traders verloor 3,8 procent. Door de relatieve rust op de beurzen was het bedrijf vorig jaar al één van de slechtst presterende fondsen op het Damrak.



Grootste stijger in de AEX was maritiem dienstverlener SBM Offshore met een winst van 2,9 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice sloot de rij met een min van 1 procent. In de MidKap voerde verlichtingsbedrijf Philips Lighting de stijgers aan met een plus van 2,9 procent.