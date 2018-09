TomTom blinkt uit op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de min op 551,91 punten. De MidKap steeg 0,4 procent tot 783,89 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen leverden tot 0,6 procent in.



De hoofdindex in Milaan daalde 0,6 procent, door zorgen over een vertraging van de budgetplannen van de Italiaanse overheid.



TomTom flink omhoog

Het aandeel TomTom stond donderdag in de schijnwerpers op het Damrak. De navigatiedienstverlener kondigde aan de strategische opties voor een onderdeel te onderzoeken, wat door beleggers werd beloond.



TomTom maakte een koerssprong van 20 procent in de MidKap. Het bedrijf houdt de opties voor zijn divisie Telematics tegen het licht, wat kan resulteren in een verkoop van het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen.



Het onderzoek heeft volgens een woordvoerder 'absoluut niks' te maken met de recente ontwikkelingen bij het bedrijf. TomTom ging de afgelopen tijd hard omlaag op de beurs door stappen van Google op de automarkt.