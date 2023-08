Tom vindt gestolen gitaar terug na dagje posten in Spaarndammerstraat: ‘Ineens zag ik de dief fietsen’

Tom Kieft met zijn heroverde gitaar voor café De Walvis. Beeld Privéfoto

Ineens was-ie weg. Toen bluegrassband Freddy and the Scabies Sisters tijdens een oefensessie maandagavond in de Amsterdamse Houthavens van buiten naar binnen verhuisde, liet zanger en gitarist Tom Kieft (32) zijn akoestische Tanglewood Western-gitaar buiten op tafel liggen. “Eerst dacht ik aan een geintje,” zegt Kieft. Daarna daalde het besef in dat-ie waarschijnlijk was gestolen. Hij besloot zelf naar zijn gitaar op zoek te gaan.

Omdat hij bevriend is met huurders van het bedrijfspand, kon hij nog dezelfde avond de camerabeelden terugkijken. Die bevestigden zijn vermoeden dat de dief op dat ene onbewaakte ogenblik toesloeg. “Je ziet iemand met allemaal tassen aan zijn fiets langsfietsen. Op de tafel lagen mijn gitaar, een andere gitaar en nog een iPhone. Alleen mijn gitaar nam hij mee.”

Waarom alleen zijn gitaar is weggenomen, weet Kieft niet, maar voor hemzelf is het instrument meer waard dan het bedrag van 700 euro waarvoor je het kunt kopen. “Zo’n vijf jaar geleden heb ik ’m van mijn broer gekregen en er zit een element in dat hem waardevoller maakt. Maar het belangrijkst is het authentieke Scabies Sistersgeluid dat verloren zou gaan. Met deze gitaar heb ik bijna alles opgenomen en opgetreden.”

Kieft deed navraag bij de beheerder van het pand. “Die herkende hem als een bekend gezicht in de Spaarndammerbuurt. Hij zei dat de man, vermoedelijk een dakloze, vaak rondhing op de kruising van de Spaarndammerstraat-Nova Zemblastraat.”

Posten

Dat liet Kieft zich geen twee keer zeggen. Hij besloot de ochtend erna te gaan posten op de kruising, wisselend tussen de terrassen van Renato’s en café De Walvis. Tussendoor draaide hij nog een dienst voor Het Parool, waar hij buitenland- en eindredacteur is.

Ook ging hij de straat in. “Ik heb wijkagenten en buurtbewoners aangesproken en bij cafés gevraagd of mensen hem herkennen, maar niet bij iedereen ging direct een lichtje branden.” De tijd tikte door en de hoop op een hereniging met zijn gitaar nam af. Tot hij aan het eind van de middag een man op een witte fiets met een gitaar zag. “Ik dacht: dat is ook toevallig. Dat is ook een man met een fiets en een gitaar.”

Toen Kieft beter keek, bleek het inderdaad de man van de camerabeelden te zijn. Met een gitaar, maar niet de zijne. “Hij had ook nog een ukelele aan zijn fietstassen gebonden.”

Lesje geleerd

Kieft rende hem achterna en confronteerde de man. “Vrij snel gaf-ie het toe. Hij zei: jouwe was wel de mooiste gitaar die ik ooit heb gepakt hoor.”

Kieft liep met hem mee naar een woning om de hoek, daar pakte de man Kiefts gitaar. “Hij heeft veel excuses aangeboden.”

Eind goed, al goed. “Ik ben vooral blij dat ik de gitaar terugheb. Het was natuurlijk dom dat ik de gitaar had laten liggen. Dat zei die man zelf ook, dus ik kreeg ook nog een lesje van hem.”

Kieft ziet er de humor wel van in. “Het leukste eraan is dat dit precies is wat Amsterdam zo leuk maakt. De ene dag wordt je gitaar gejat, de volgende dag zie je de dief zelf voorbij fietsen.”

