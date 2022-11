Tom Egbers wordt horendol van dit kruispunt in Zuid: ‘Een onbegrijpelijke wirwar’

Oproep: gevaarlijke verkeerssituaties

Ken jij plekken in Amsterdam die levensgevaarlijke situaties opleveren voor auto, fiets of voetganger? Laat het ons weten door te mailen naar hethoogstewoord@parool.nl. Vermeld daarbij je volledige naam, de locatie die volgens jou gevaarlijk is en omschrijf waarom de locatie zo gevaarlijk is voor verkeersdeelnemers. Een deel van de reacties publiceren we op Parool.nl en in de krant.