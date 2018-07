Tom de Swaan nieuwe president-commissaris ABN Amro

De raad van commissarissen benoemde hem vervolgens tot president-commissaris. De benoeming van De Swaan tot commissaris geldt voor een periode van vier jaar.



De voordracht van De Swaan werd in mei bekendgemaakt. Hij is als president-commissaris de opvolger van Olga Zoutendijk, die in februari onverwachts een stap terug deed. Er was onder meer kritiek op haar leiderschapsstijl.



De Swaan was eerder jarenlang financieel directeur bij ABN Amro. Hij was een van de kopstukken bij de bank uit de tijd van voor de overname van ABN door het bankentrio Santander, RBS en Fortis in 2007.