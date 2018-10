Tofik Dibi wordt bestuursadviseur Nieuw-West

Dat bevestigt Ünver. "Tofik heeft lang in Nieuw-West gewoond en is een zwaargewicht in het sociaal domein. Ik ben erg blij dat we hem voor het stadsdeel hebben weten te winnen."



Dibi (37) was tussen 2006 en 2012 lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Hij nam het tijdens de interne strijd om het lijsttrekkersschap op tegen kandidaat Jolande Sap, maar verloor die race en werd daarna niet herkozen in het parlement.



Djinn

Later schreef hij een boek, Djinn, gebaseerd op zijn eigen leven.



Bestuursadviseurs werken binnen het team van de stadsdeelbestuurders. Ze adviseren over het beleid en zijn de ogen en oren van de bestuurders in het stadsdeel.



Dibi heeft de reguliere sollicitatieprocedure doorlopen, benadrukt Ünver.