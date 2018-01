Toezichthouder over sjoemelnotaris: 'Niemand zei iets'

Dat iemand ons moedwillig en stelselmatig kundig vervalste documenten laat zien, ging elk voorstellingsvermogen te boven Toezichthouder Marijke Kaptein

Hoe kon het zo lang duren voordat het BFT ingreep?

"Toen wij een signaal kregen dat het mis was bij het kantoor ging het snel. Nog dezelfde dag zijn we in actie gekomen en binnen 24 uur besliste de tuchtrechter dat de notaris moest worden geschorst. Als wij eenmaal concrete informatie hebben kunnen we snel handelen."



"De periode tot de ontdekking heeft lang geduurd, dat klopt. Dat iemand ons moedwillig en stelselmatig kundig vervalste documenten laat zien, ging elk voorstellingsvermogen te boven, althans tot nu."



"Onze mogelijkheden zijn beperkt om daarachter te komen. We zijn een controlerende instantie en hebben niet de bevoegdheden van de opsporingsdiensten."



In het notariaat klinkt kritiek op het BFT. Iedereen wist dat bij notariskantoor Voorwinde twee ex-notarissen werkten die daar nooit hadden mogen zijn.

"Wij horen nu ook dat in het Amsterdamse notariaat veel mensen van de situatie op de hoogte waren. Dat vind ik opmerkelijk. Een zaak als deze is voor het notariaat schadelijk en veel notarissen spreken er nu hun ontzetting over uit - begrijpelijk."



"Als iedereen wist van die zeer risicovolle situatie bij het kantoor, waarom trok er dan niemand aan de bel? Daar verbaas ik mij over."