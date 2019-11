Toezichthouder keurt overname Marqt door rivaal Ekoplaza goed

Filiaal van Marqt in winkelcentrum Brazilië in het Oostenlijk Havengebied. Beeld Lin Woldendorp

Marqt, dat met name winkels heeft in Amsterdam, zal onder de nieuwe eigenaar meerdere vestigingen gaan sluiten. De zaken aan het Rembrandtplein en Overtoom zijn al verkocht. In beide panden komen filialen van supermarktketen Albert Heijn.

Het is de bedoeling dat de formules Marqt en Ekoplaza naast elkaar blijven bestaan. Het moederbedrijf van Ekoplaza, Udea, sluit echter niet uit dat er Marqtvestigingen dichtgaan op plekken waar een Ekoplaza in de buurt zit. Beide supermarkten hebben rond de twintig zaken in de stad.

Nog nooit winst

Supermarktketen Marqt, die sinds zijn oprichting in 2006 nog nooit winst heeft gemaakt, wankelt al een tijdje. In de zomer werd bekend dat de ecosuper alleen nog verder ging met kleine zaken. In de maanden daarvoor stapte bijna de voltallige raad van commissarissen op. Ook voormalig topman Joost Leeflang vertrok in die periode.

Udea maakte in oktober bekend een meerderheid van de aandelen in de Amsterdamse supermarktketen over te nemen. Daar ging wel het een en ander aan vooraf. Twee oprichters van Marqt probeerden via de rechter ervoor te zorgen dat de overname niet doorging. Zij kwamen op het laatste moment met een bod op de eigen winkels, maar volgens de rechter waren zij daarmee te laat.