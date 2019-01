Toestroom expatkinderen op basisscholen verwacht

Terwijl bedrijven in hoog tempo buitenlandse technici en ict'ers aannemen, moeten scholen een antwoord vinden op de toestroom van deze leerlingen, meldt Trouw.



Het speelt met name voor scholen in Eindhoven, Den Haag en rondom Amsterdam. "Een verblijf in het buitenland kan zomaar de hele basisschoolperiode duren," zegt een woordvoerder van de gemeente Amstelveen.



Hoogopgeleide ouders

In 2020 zullen in Amstelveen meer dan 1500 internationale leerlingen op een reguliere school zijn ingeschreven, stelde directeur-bestuurder Frans Cornet van de scholenstichting Amstelwijs recentelijk.



"We proberen een goed antwoord te vinden op de toestroom. Dat blijft lastig. Veel kinderen komen hier met weinig of geen kennis van de Nederlandse taal," aldus de gemeentewoordvoerder.



Omdat dit veelal kinderen zijn van hoogopgeleide ouders, krijgen de scholen van het rijk geen extra geld om taalonderwijs te verzorgen voor schakel- en taalklassen. In die gevallen moet de gemeente bijspringen.