Toestel Transavia op Schiphol ontruimd na brand

Beeld ANP

Volgens de woordvoerder van Transavia ontstond de brand toen het toestel na de landing onderweg was naar de gate. Nadat de evacuatie van de passagiers ‘vlot en veilig’ was verlopen, is de brand geblust. “Voor zover bij mij bekend zijn er geen gewonden gevallen,” aldus de woordvoerder.

Op beelden op sociale media is te zien dat meerdere brandweerwagens waren uitgerukt. Het vliegtuig was afkomstig uit het Spaanse Sevilla en had Schiphol als eindbestemming. De 180 passagiers en de bemanning worden op Schiphol opgevangen.