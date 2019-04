Toestel Indiaas Jet Airways op Schiphol aan de ketting

Jet Airways dat drie jaar geleden haar Europese thuisbasis van Brussel naar Amsterdam verhuisde is partner van KLM; de vlucht wordt ook mede onder KLM-vluchtnummer en dat van de Amerikaanse partner Delta Air Lines uitgevoerd. Nog niet bekend is of zich ook KLM-passagiers onder de gestrande reizigers bevinden.



Jet zit al tijden in diepe financiële problemen, waarbij ook haar vluchten naar Schiphol ter discussie stonden. Een combinatie van staatstoezeggingen en financiële steun zouden vorige week de ergste nood hebben geledigd. Maar de benodigde 190 miljoen euro zou vervolgens niet door de banken zijn betaald.



Staking

Afgelopen vrijdag zegde een Indiase oliemaatschappij haar leveringscontract met Jet op. De vliegers hebben de maatschappij aansprakelijk gesteld voor het uitbetalen van de laatste drie maanden salarissen, die ze nog tegoed hebben. Ze dreigen met een staking op maandag.



Of de vluchten naar Bombay en New Delhi de komende dagen doorgaan, is niet bekend.