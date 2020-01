Toestand gevallen circusartieste stuk verbeterd: gevoel in benen deels terug

Kristina Vorobeva Beeld Privéfoto

Volgens Strotmann is de situatie van Kristina Vorobeva nog altijd ernstig, maar ‘een stuk beter’ dan hoe het er eerst voorstond. “Daar zijn we heel erg blij mee,” aldus de producente, die haar donderdagmiddag heeft opgezocht in het ziekenhuis. De acrobate moet nog wel een operatie ondergaan.



Samen met haar man Rustem Osmanov viel Vorobeva tijdens hun acrobatenact vorige week vrijdag zo'n tien meter naar beneden. Dat gebeurde tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus. Ze moest na de val een dubbele operatie aan haar nek ondergaan en voelde haar benen niet meer. Osmanov kwam ervanaf met een hersenschudding en raakte in shock, maar is inmiddels hersteld.