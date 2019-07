Toestand gereanimeerde vrouw Groenburgwal verbeterd

Beeld Ruben Koops

De 18-jarige Française was een van de drie inzittenden van de auto die door onbekende oorzaak te water raakte. Twee personen konden op eigen kracht uit de auto komen, de vrouw moest door de brandweer worden bevrijd uit het voertuig dat op zijn kop in het water lag. De vrouw werd na reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks dat ze geruime tijd onder water is geweest, is de ‘kans reëel dat ze volledig zal herstellen’.

De politie is nog steeds opzoek naar de 19-jarige bestuurder van de auto uit het Franse Auchel. Tijdens de reddingsactie nam hij de benen.