Toeslagenouders willen regie in nieuwe buurtkamer: ‘Wij zijn geen zielige, domme mensen’

Als het aan Amsterdam ligt, komt er in Zuidoost een buurtkamer waar toeslagenouders elkaar kunnen ontmoeten en op laagdrempelige wijze aan hun herstel kunnen werken. Waarom is dat nodig? Twee toeslagenouders vertellen over hoe zij, naar eigen zeggen, geen enkele hulp van de gemeente hebben gehad.

Dit is het nieuws In navolging van Almere wil Amsterdam een informele ruimte voor toeslagenouders realiseren. De regie ligt daarin bij hen, niet bij ambtenaren. Beoogde locatie: Zuidoost, waar de meeste slachtoffers van de affaire leven.

‘Ik heb bij Moorman gezeten om een verfofferte goedgekeurd te krijgen’

Volgens Marisa Lisse (41) uit Amsterdam-Oost is de hersteloperatie vanuit de gemeente vastgelopen; zij heeft geholpen met het tot stand brengen van de buurtkamer.

“In 2012 kreeg ik het eerste bericht dat ik moest terugbetalen, dat heb ik meteen gedaan. Het jaar erop kreeg ik weer een aanmaning, die kon ik niet betalen. Aan het einde van de rit ging het om een bedrag van 80.000 euro opeens, en werden al mijn toeslagen ingehouden.”

“Ik moest het met 800 euro in de maand doen, terwijl mijn huur al 600 euro bedroeg. Ik ben vier jaar zwaar depressief geweest, alle pammetjes die je kunt bedenken heb ik geslikt. Twee weken lang is een deel van mijn lichaam verlamd geraakt. Ik had het daarvoor aan niemand verteld, maar toen moest ik wel en heb ik het mijn moeder verteld.”

“Die jaren waren traumatisch. Ik had al direct door dat die invorderingen niet klopten. Bij het buurtteam IJburg was ik onder begeleiding, maar daar werd ik voor gek verklaard. Zij dachten dat ik me inbeeldde dat ik onschuldig was. Er had een belletje moeten rinkelen dat er iets niet klopte toen meerdere buren en ik melding maakten van die invorderingen. Waar je normaal drie jaar over de schuldsanering doet, deed ik er zeven jaar over.”

“Op eigen kracht ben ik er weer bovenop gekomen. Toen er aandacht kwam voor het toeslagenschandaal in 2018, had ik me eigenlijk al voorgesteld dat wat ik dacht niet klopte. Ik was op dat moment schuldvrij, ik had alles afbetaald. Toen ik terugging in mijn dossier, zag ik weer hoe erg het was: ik las mailtjes terug waarin ik op woensdag schreef dat ik nog twintig euro te besteden had en pas de week erop weer geld kreeg.”

“Begin dit jaar kwam een maatschappelijk werker mijn woning inspecteren, maar die nam ontslag en toen belde een volgende die zich niet had ingelezen. Ik moest spullen uitkiezen die ze zou bestellen. Ik heb uren besteed aan het zoeken van koopjes, het moet namelijk allemaal binnen budgetrichtlijnen blijven. Vervolgens bestelt ze pas drie weken later de spullen, die dan allemaal uitverkocht zijn.”

“Ik heb dit jaar zes maanden op een luchtbed geslapen en heb pas sinds twee weken weer een bank en een bed. Ik ben weer aan de pijnstillers, weer aan de slaapmedicatie. Ik heb bij Marjolein Moorman gezeten om een verfofferte goedgekeurd te krijgen. Wekenlang heb ik via mijn advocaat moeten discussiëren of het laminaat 35 of 33 euro per vierkante meter, inclusief leggen, mocht kosten.”

“En dan héb ik nog toegang tot de wethouder, laat staan al die andere ouders voor wie dat niet geldt. Ik heb een stichting opgericht, Mom Entrepreneurs, waar gedupeerde ouders bij zijn betrokken en ik hoor van zeker dertig van hen soortgelijke verhalen. Vijf nichtjes van mij en mijn zus zijn ook gedupeerd. Ik was laatst op een bijeenkomst van prinses Laurentien, ik kwam acht oude vriendinnen uit Rotterdam tegen die ook gedupeerd waren. We wisten het niet eens van elkaar.”

“Dat mijn zoon niet uit huis is gezet, komt door mijn ouders die me hebben gesteund. Mijn zoon is nu profvoetballer en woont in Canada. Veel andere ouders, zeker in Zuidoost, hebben die steun niet. Het gaat niet goed met de jeugd in Zuidoost. Ik zei tegen de wethouder: ‘Besef dat het ook de kinderen zijn van die 1710 gedupeerden.’ De gemeente heeft niets voor mij gedaan. Ik heb mezelf uit die troep opgewerkt, ik voel me dan ook geen slachtoffer. Met Mom Entrepreneurs laat ik zien dat wij geen zielige, domme mensen zijn die niet voor zichzelf kunnen opkomen.”

‘De gemeente heeft haar best gedaan zich weinig van het drama aan te trekken’

Simcha de Haan (56) uit Amsterdam-Zuid zegt geen enkele hulp van de gemeente of buurtteams te hebben gehad en heeft zelf andere plannen bedacht.

Simcha de Haan: 'Ik heb eindelijk het spaargeld van mijn kinderen, dat ik heb moeten opvreten, kunnen aanvullen.' Beeld Eva Plevier

“In 2005 kreeg ik mijn eerste kind. Ik was filmmaker en had een relatie met een man die al twee zoons had en fulltime in het onderwijs werkte. Wij woonden op twee adressen omdat ik ondernemer was, ook toen we onze tweede kregen en trouwden.”

“Ik ben hoogopgeleid en geletterd, maar het aanvragen van kinderopvangtoeslag is enorm ingewikkeld. Je moet aangeven waar en op welke dagen de kinderen naar de opvang gaan en hoeveel dat kost. Het was een extra opgave omdat de Belastingdienst niet accepteert dat je op twee adressen woont. Omdat ik zelfstandig ondernemer ben, weet ik vooraf niet hoeveel ik per jaar verdien.”

“Wanneer de eerste invorderingen precies verschenen, weet ik niet meer. Het was ergens in 2010. Ik heb dat moment verdrongen. In 2012 liepen we enorm vast.”

“We waren vermogend, maar tegelijkertijd zakten we onder het bestaansminimum. Ik heb geen deurwaarders gehad, maar toeslagen die binnenkwamen, werden meteen verrekend. Ik heb het beest gevoed, met spaargeld en erfenis.”

“Als ik zat te bellen in het verkeer en een boete kreeg, liep die in no time op tot 900 euro omdat ik het niet kon betalen. Ik stak m’n kop in het zand omdat ik het niet trok, maar mijn man zorgde voor betalingsregelingen.”

“Mijn man en ik waren ontzettend op elkaar aangewezen, omdat niemand begrip voor ons had. Wij zeiden op familiefeestjes dat het een schandaal was. Mijn moeder, een linkse tante die het een voorrecht vindt om belasting te betalen, zei dan: ‘Dat kan niet waar zijn, het ligt aan jullie.’ Dat heeft van ons een solide pact gemaakt.”

“In 2014 zijn we met zijn vieren op 44 vierkante meter gaan wonen en dat doen we nog steeds. Ik ben één van de eersten die als gedupeerde erkend is, denk ik. Ik had het dossier tien jaar terug al op orde gemaakt. Ik heb eindelijk het spaargeld van mijn kinderen, dat ik heb moeten opvreten, kunnen aanvullen. De jongste is in armoede opgegroeid, kreeg nooit nieuwe kleren, ging nooit uit.”

“Terwijl ik heel tevreden was – eindelijk erkenning – werd mijn man drie jaar geleden pas boos: het voelde alsof de boel afgekocht werd. Hij wil dat degenen die de ‘afpakavondjes’ organiseerden de gevangenis ingaan; ze hebben mensenrechten geschonden.”

“De gemeente heeft aan alle kanten haar best gedaan zich weinig van het drama aan te trekken. Het buurtteam, Puur Zuid, zag mij als schuldenaar die in de schuldhulp moest. Dat is niet de erkenning waar ik om vroeg. Daarmee maak je het alleen maar erger: zodra je in de schuldhulp terechtkomt, kan je niets meer.”

“Dan gaan ze bepalen wat je doet met je kinderbijslag, gaan ze je leren leven met een budget. Er wordt niet erkend hoe systemisch dit schandaal is; er worden individuele oplossingen aan je opgedrongen die niet bijdragen aan herstel of erkenning.”

“Het duurde veel te lang, dus ik heb zelf contact opgenomen met gedupeerden van het schandaal. Ik denk dat je moet experimenteren met een basisinkomen, zodat gedupeerden de ruimte hebben om zichzelf te organiseren en naar eigen behoefte kunnen aankloppen bij een overheid of buurtteam. Zodat we niet meer in ‘cases’ denken en herhaling voorkomen.”

