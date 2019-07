‘Toeristische’ Seafood Shop verliest slag van de gemeente

De eigenaren van The Seafood Shop in de viswinkel in de Leidsestraat. Beeld Jesper Boot

Dat blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van deze week. Daarin staat dat de gemeente The Seafood Shop terecht heeft aangemerkt als snackbar. Bezwaren van de eigenaren, zoals dat er geen tijd was om te reageren op de klacht van de gemeente en het verwijt dat ze ongelijk worden behandeld vergeleken met andere zaken, worden door de rechter opzij geschoven.

De voorzieningenrechter verklaart het beroep tegen de sluiting van de winkel, dat door The Seafood Shop in mei van dit jaar was aangespannen, ongegrond. In een reactie op Facebook stellen de eigenaren het ‘moeilijk te geloven’ dat hun winkel wordt aangemerkt als fastfoodzaak. Ze zeggen in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

'Snelle consumptie’

The Seafood Shop in de Leidsestraat is sinds eind 2017 open en als het aan de gemeente ligt blijft het daarbij. In oktober 2017 werd een stop op toeristenwinkels in het centrum ingevoerd. Dat betekent onder andere dat nieuwe zaken gericht op ‘eten voor snelle consumptie’ niet zijn toegestaan.

De kibbeling en broodjes haring van The Seafood Shop vallen daaronder, zo is de onderbouwing van de gemeente.