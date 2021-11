‘Toeristische geldautomaten’ verdwijnen uit centrum Amsterdam

Een kleine supermarkt in de Berenstraat, waar voornamelijk toeristen komen. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Voor toeristen is het onderscheid vaak moeilijk te maken: bij welke pinautomaat wordt extra geld gerekend om euro’s op te nemen en bij welke niet? Over drie maanden hoeft de bezoekende buitenlander van Centrum niet meer te twijfelen. De dertig ‘toeristische geldautomaten’ moeten dan helemaal uit het het straatbeeld verdwenen zijn.

De gemeente wil dat het centrum van de stad weer eigendom van de Amsterdammer wordt. Nieuwe winkels of diensten die zich enkel op toeristen richten, passen daar niet bij. Dat geldt voor de Nutellawafelwinkels, maar dus ook voor pinautomaten die geld van toeristen ‘aftroggelen’. Middels het bestemmingsplan Winkeldiversiteit heeft de gemeente een opening in de wet gevonden om deze automaten binnenkort tot het verleden te laten behoren.

Euronet verdient alleen aan klanten met een buitenlandse pas. De kosten variëren van zo’n 2 euro tot 5 euro per transactie, afhankelijk van het bedrag dat wordt opgenomen. Daarbovenop komt nog een wisselkoers, die kan oplopen tot 13 procent van het totale bedrag. Een opname van 200 euro kost daardoor al snel zo’n 10 euro, terwijl het bij een ‘normale’ pinautomaat gratis is.

Stadsdeelbestuurder Ilse Griek noemt de ATM’s een ‘tourist trap’ waar enkel verdiend wordt aan de ‘nietsvermoedende toerist’. “Geweldig dat we nu eindelijk meer ATM’s in Centrum aanpakken.” De pinautomaten bevinden zich vooral in winkels. Het betekent overigens nog niet dat alle automaten van Euronet uit de stad verdwijnen. In andere stadsdelen, met name daar waar veel toeristen komen zoals De Pijp, mogen de automaten nog wel blijven staan.

Permanent vervroegde sluitingstijden Centrum

Het is een volgende stap van stadsdeel Centrum om de binnenstad aan te pakken. Sinds 2017 geldt voor winkels bijvoorbeeld dat slechts 5 procent van het assortiment mag bestaan uit souvenirs. Bovendien moeten die achter in de winkels staan.

Half oktober kondigde de gemeente ook al aan de verkoop van nepcannabis- en neppaddoproducten te gaan bestrijden, omdat ze af wil van de bestaande drugsuitstraling in het straatbeeld van Centrum. Winkeliers die geen gehoor geven aan de eis van de gemeente, kunnen een dwangsom verwachten die kan oplopen tot duizenden euro’s, en uiteindelijk inbeslagneming van producten.

Stadsdeelvoorzitter Dehlia Timman schermde eerder al met het plan om een hek om de Wallen te zetten, om op die manier de buurt leefbaar te houden. Het hek zou tijdens piekuren moeten functioneren, waarbij bezoekers nog wel het gebied uit zouden kunnen maar even niet meer in. Tevens wordt onderzocht om sluitingstijden op de Wallen ook buiten coronatijden te vervroegen. De gemeente is nog bezig de maatregelen juridisch te onderbouwen. Het zijn plannen die bovenop eerdere maatregelen komen, zoals het weren van Airbnb en coffeeshops.