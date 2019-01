Toeristenverhuur Amstelveen vanaf nu beperkt tot 30 dagen

"We maken dit mogelijk omdat we Amstelveners de vrijheid willen geven hun woning te verhuren als ze bijvoorbeeld op vakantie zijn," zegt wethouder Wonen Rob Ellermeijer in een persbericht. De gemeenteraad stemde in december 2017 in de Huisvestingsverordening te wijzigen.



"Tot nu toe kon dat niet. Maar er zijn wel voorwaarden, zodat de leefbaarheid en het woongenot in Amstelveen er niet onder lijdt. Daarom geldt er een meldplicht en mag het niet langer dan dertig dagen per jaar."



Daarmee volgt Amstelveen het gemeentebestuur van Amsterdam. Al eerder besloot het college de maximale termijn voor vakantieverhuur vanaf 2019 terug te brengen van 60 naar 30 dagen per jaar.



Toeristenbelasting

De gemeente Amstelveen stelt ook als voorwaarde dat de verhuurder de hoofdbewoner is en dat de woning officieel 'wonen' als bestemming krijgt. Ook mogen er maximaal vier personen tegelijk in de woning verblijven en moet er toeristenbelasting worden betaald.



Amstelveners die hun woning willen verhuren kunnen terecht op de website van gemeente Amstelveen. www.amstelveen.nl/toeristischeverhuur.



Schaarse woonruimte

Volgens de gemeente zijn de nieuwe regels en voorwaarden opgesteld zodat de schaarse woonruimte in Amstelveen beschikbaar is en blijft voor mensen die daadwerkelijk in de gemeente willen wonen.



Ellermeijer: "We begrijpen dat Amstelveners moeten wennen aan de nieuwe regels. Daarom starten we met een proefperiode tot 1 juli 2019. In het najaar volgen bij overtreding eerst twee waarschuwingen voordat er boetes worden opgelegd."



Lees verder: Woningverhuur gaat definitief naar maximaal 30 dagen