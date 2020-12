‘Toeristenverbod’ voor coffeeshops laat nog op zich wachten’

Een lange rij bij de Grey Area Coffeeshop. Beeld Nosh Neneh

Met de afwijzing volgt de gemeenteraad het advies van de Referendumcommissie. Die had eerder al vastgesteld dat de initiatiefnemers van het volksinitiatief, dat op zeker 1800 steunbetuigingen kan rekenen, met hun pleidooi aan het verkeerde adres waren.

Het volksinitiatief is een middel om onderwerpen die in de stad leven op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

i-criterium

Deze keer was het verzoek om het i-criterium in Amsterdam te handhaven. Dit is bestaande wetgeving die het gemeenten mogelijk maakt om coffeeshops alleen toegankelijk te maken voor inwoners uit Nederland. Deze wetgeving wordt vooral gebruikt in grensgemeenten die veel last hebben van drugstoerisme uit Duitsland en België. Amsterdam had tien jaar geleden, toen het i-criterium werd ingevoerd, juist een uitzondering bedongen, zodat de ruim 160 wietwinkels in de hoofdstad niet geraakt zouden worden door de maatregel.

Het idee van de initiatiefnemers is dat het in Amsterdam inmiddels veel te druk is, onder meer door de vele drugstoeristen. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de Britse toeristen het gebruik van softdrugs als hoofdreden aangeeft voor hun bezoek aan Amsterdam. Eerder adviseerden ook citymarketingbureau Amsterdam&Partners en diverse ondernemersorganisaties zoals VNO-NCW, KHN Amsterdam en winkeliersvereniging City al dat het coffeeshopbeleid ingrijpend gewijzigd moet worden ten opzichte van toeristen.

Risico

Daar staat tegenover dat de ondernemers op de Wallen en de Bond van Cannabisdetaillisten felle tegenstanders zijn. Zij wijzen op het risico dat straatdealers toeristen gaan bevoorraden als het i-criterium wordt toegepast.

De gemeenteraad is verdeeld. De VVD en diverse kleine oppositiepartijen zijn voorstander, terwijl D66 en GroenLinks niets van het idee moeten hebben. Andere partijen moeten nog een standpunt innemen.

Ze wachten hiermee totdat burgemeester Femke Halsema in de loop van december met een langverwachte notitie komt over het lokale softdrugsbeleid en de te verwachten effecten van het i-critierium. Het idee is niet dat Halsema daarin de knoop doorhakt, maar wel meer informatie geeft over de gevolgen van de invoering van het i-criterium en of dit handhaafbaar en inpasbaar is. Ook komt Halsema met ideeën om de achterkant van coffeeshops, zoals de bevoorrading wordt genoemd, te legaliseren. Dan mag de gemeenteraad een oordeel geven, hoewel de burgemeester formeel de bevoegdheid heeft.

Pilot

Robbert Overmeer, een van de drijvende krachten achter het Volksinitatief, treurt overigens niet om de afwijzing door de raad. “Ik wist al dat het initiatief niet ontvankelijk zou worden verklaard maar het gaf ons ruimte om wel voor dit voorstel te pleiten,” zegt hij. “Bovendien komt het onderwerp vanzelf weer terug na de notitie van Halsema, ik heb al gehoord dat er gesproken wordt over een pilot!”

In Amsterdam zijn 167 coffeeshops, ongeveer een derde van het landelijke aantal wietwinkels. In de binnenstad bevinden zich 90 coffeeshops.