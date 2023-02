Toeristensector nog niet helemaal hersteld, maar er slapen wel weer meer bezoekers in Amsterdam

Beeld Kim van Dam / ANP

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wel laat de toeristische sector een herstel zien ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021, toen er net geen 3 miljoen mensen in Amsterdam overnachtten.

Vooral het aantal buitenlandse toeristen dat de stad bezoekt, bleef nog achter in vergelijking met vóór corona. In 2019 bezochten ongeveer 7,5 miljoen buitenlandse toeristen Amsterdam en vorig jaar waren dat er 5,3 miljoen. Het aantal binnenlandse toeristen ligt met 1,6 miljoen wel weer op het niveau van voor corona.

In 2022 werden ruim 15,5 miljoen hotelovernachtingen geboekt in Amsterdam. In 2019 waren dat er ruim 16,6 miljoen.

Landelijke cijfers

Het aantal gasten in Nederland steeg vorig jaar naar ruim 44 miljoen. In 2019 waren dat er nog iets minder dan 46 miljoen. In totaal verbleven de gasten vorig jaar ruim 127 miljoen nachten in Nederland, wat een toename van 26 procent is ten opzichte van 2021. Zelfs vergeleken met 2019 pakte het aantal overnachtingen in Nederland vorig jaar iets hoger uit, met een toename van 4 procent.

Landelijk wordt de stijging vooral veroorzaakt door buitenlandse toeristen. Zo’n 16 miljoen mensen bezochten het afgelopen jaar een accommodatie in Nederland waar zij konden blijven slapen. Dat is een toename van 150 procent ten opzichte van 2021. Hotels waren het meest in trek onder buitenlandse bezoekers.