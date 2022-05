‘Toeristenmeuk’ twistpunt tussen gemeente en marktlui vernieuwd Waterlooplein

Het heeft een paar jaar geduurd, maar zaterdag is het moment daar: de vernieuwde oudste vlooienmarkt van Amsterdam op het Waterlooplein krijgt een feestelijke opening. Dat zou het althans moeten zijn, alleen heerst er bij de ondernemers veel onvrede.

Marktlui zeggen dat bij de indeling van de nieuwe markt geen rekening is gehouden met de vergunde plaatsen die ondernemers hadden op de oude markt. Bovendien voelen ondernemers zich ten opzichte van winkeliers ongelijk behandeld, omdat zij geen ‘toeristenmeuk’ mogen verkopen terwijl toeristenwinkels in de binnenstad dit wel mogen blijven doen.

De gemeentelijke ombudsman Munish Ramlal trok half april aan de bel bij de gemeente om deze klachten te bespreken. Hij noemde de sfeer tussen gemeente en verkopers ‘zorgwekkend’ en ‘grimmig’. Eén van zijn adviezen was om de schouw van de markt – waarin gekeken wordt wat voor spullen hier worden verkocht – met drie weken uit te stellen, omdat er escalatie dreigt als deze zou doorgaan.

Markten niet in goede handen

Ondernemers zaten niet op een schouw te wachten wegens de toeristenmeuk die zij willen verkopen. De gemeenteraad besloot in 2019 dat dit voorbij moet zijn, mede om de grote drukte in de stad tegen te gaan, maar de ombudsman ziet nu dat ‘beleidsmatige kaders en vereiste uitvoeringsdocumenten’ ontbreken. Hij is het met de ondernemers eens dat het gelijkheidsbeginsel hierdoor in het geding is.

Verantwoordelijk bestuurder van het Centrum Ilse Griek (GroenLinks) besloot toch de schouw toch door te zetten. In een mail aan de marktvereniging van het Waterlooplein staat dat het dagelijks bestuur geen aanleiding zag om de start van de uitvoering van de schouw uit te stellen.

Ramlal concludeert nu dat dit inderdaad heeft geleid tot verdere verslechtering en verharding van de relatie. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij: ‘Dat het bestuur van Centrum door is gegaan volgens plan en op geen enkele wijze enige sensitiviteit heeft getoond voor de afgegeven signalen en klachten, heeft pijnlijk zichtbaar gemaakt dat marktondernemers en de markten in Amsterdam niet in goede handen zijn.’

Lekkende boxen

Marktlui klagen ook al langer over lekkende boxen, bomen die pal voor kramen staan en dat wind- en regenzeilen niet passen. Veel van deze klachten zijn bekend, maar volgens de ombudsman luistert de gemeente niet goed naar de ondernemers en neemt een ‘regenteske houding’ aan. Bij een gesprek dat hij bijwoonde zegt hij dat bestuurders en ambtenaren geen poging doen tot inlevingsvermogen en niet meedenken in oplossingen.

Zijn advies aan het nieuwe stadsbestuur is om het vertrouwen te herstellen, zodat de gemeentelijke organisatie de markten voldoende professionele steun kan bieden. Ramlal in zijn brief: ‘Ik dring er op aan bij het college en de gemeenteraad om het juiste contact te organiseren waarmee de gemeente zichtbaar werkt aan herstel van geschaad vertrouwen.’

Stadsdeel Centrum laat weten dat de rapportage van de schouw nog niet is voltooid. Ook zeiden ze eerder al dat ze zich niet in de klachten herkennen. Volgens een woordvoerder is een meerderheid van de marktondernemers enthousiast over het resultaat. De ‘feestelijke opening’ van de markt zal zaterdag ook gewoon doorgaan.