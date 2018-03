Toeristenbelasting voor passagiers van cruiseschepen

De belasting voor passagiers gaat 8 euro per dag per persoon bedragen, zo heeft het gemeentebestuur besloten. Deze heffing gaat in op 1 januari 2019 en geldt voor toeristen die per zee- of riviercruise de stad aandoen.



Uit cijfers van het Havenbedrijf blijkt dat zo'n 250.000 passagiers per jaar een tussenstop maken in Amsterdam. De belasting levert de stad zo'n 2 miljoen euro op. "Daarmee kunnen we mooie dingen doen voor Amsterdammers," aldus wethouder Udo Kock van Economische Zaken. "Als er dan toch toeristen komen, laat dat dan ook iets opleveren voor de stad."



Hotel op water

Amsterdam kon al veel langer een toeristenbelasting invoeren voor cruisepassagiers, maar heeft dat nooit gedaan. En dat is best gek, vindt Kock. "Waarom betalen toeristen wel belasting als ze in een hotel verblijven, maar niet als ze in een hotel op water zitten? Ik vind het niet meer dan normaal dat passagiers gaan meebetalen."