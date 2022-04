Toeristen vinden langzaam hun weg terug naar Amsterdam: ‘Normaal ontploft het hier met Pasen’

De toeristendrukte keert langzaam terug naar de stad. Onhandige toeristen op de fiets vullen de straten weer en de rijen groeien bij toeristische attracties. Toch zijn er nog lang niet zoveel bezoekers als voor de coronacrisis.

“Normaal ontploft het hier met Pasen, maar nu zien we een stuk minder toeristen dan gewoonlijk.” Vóór corona verhuurde Ronald Walgreen (50) van de Mac Bikevestiging op het Waterlooplein zo’n 120 van de herkenbare rode fietsen per dag. Nu ligt dat aantal een stuk lager.

“Het is best zorgelijk,” zegt Walgreen. “Ik verhuur nu maar dertig fietsen per dag. Normaal verhuren we veel aan groepen Amerikanen, maar die heb ik nog nauwelijks gezien. Pasen is voor ons echt de start van het toeristenseizoen, dus hopelijk trekt het nog aan richting de zomer.”

Door het voorlopige einde van de coronacrisis is de verwachting van toerismebureau NBTC dat een hoop toeristen weer naar de stad zullen trekken. Het aanstaande paasweekend en de heropende Keukenhof vormen het startschot van het toeristenseizoen, maar de voorspelling is dat toeristenondernemers een stuk minder toeristen kunnen verwachten dan in 2019.

Tulpenseizoen

Vanaf Rederij P. Kooij aan de Oude Turfmarkt vertrekken boten voor een rondvaart over de grachten en de Amstel. Romano de Jong (31) ontvangt passagiers. “We zien vooral Europeanen en met name Duitsers en Fransen. De Keukenhof is net open, dat merk je wel. Aziaten en Amerikanen blijven nog weg. Die vinden het denk ik eng door corona en de oorlog in Oekraïne.”

De rondvaartboten hebben bijna achttien maanden stilgelegen. “We zien een stijgende lijn in het aantal klanten. Als het lekker weer is, zoals vandaag, gaat het goed. We hopen met Pasen veel mensen te verwelkomen op onze boten.” De Jong, grote zonnebril op, leunt op een hoge kruk terwijl hij de kaartjes van bezoekers controleert. “Have a nice trip.”

“Doordeweeks is het nog rustig,” zegt Tim van Klink (29). Hij staat achter een kraam op de Bloemenmarkt, waar hij bloembollen, zaadjes en souvenirs verkoopt. “Vooral in het weekend komen er steeds meer toeristen naar de bloemenmarkt. En het tulpenseizoen komt eraan, dus ik verwacht dat het drukker gaat worden. We hebben de toeristen gewoon nodig, zij vormen een groot deel van onze klanten.”

“We merken dat het met de dag drukker wordt,” vertelt een medewerker van een souvenirwinkel aan het Damrak. “Wij hebben geluk dat we hier zitten, hier zijn altijd veel mensen. Maar het is echt nog niet zoals vroeger, toen kon je hier nauwelijks lopen. We verwachten dat het vanaf dit weekend weer storm gaat lopen.”

Niet luidruchtig en dronken

Ook op de Wallen wordt het drukker. Bij het museum over prostitutie Red Light Secrets zien ze het aantal toeristen toenemen. “Het zijn er weer meer, maar nog niet zoals in 2019.” Denise Casano (32) staat achter de kassa van het kleine museum. “Het valt mij op dat toeristen zich beter gedragen. We zien meer mensen die echt geïnteresseerd zijn en minder toeristen die zich luidruchtig en dronken gedragen.”

Opvallend is ook dat bezoekers vaker vooraf een plek bespreken. “Kennelijk zijn mensen door corona gewend dat je overal voor moet reserveren. We hebben meer online reserveringen dan kaartverkoop aan de deur.”

Uitverkocht

Dat de toeristenstroom nog niet is wat het geweest is, daar merken ze bij het Anne Frank Huis weinig van. Hier lijkt de drukte nooit weggeweest. Op de Westermarkt staat een grote rij en de Prinsengracht staat vol met toeristen die foto’s maken van het bekende grachtenpand. “Het is heel druk. Deze maand zijn we al uitverkocht,” vertelt een medewerker die bezig is met kaartjes controleren. Bezoekers kunnen alleen online een kaartje kopen. “Veel toeristen weten dat niet, die gaan alsnog in de rij staan. Ik vind het heel leuk dat het weer zo druk is. Je merkt dat het weer leeft in de stad.”