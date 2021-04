Toeristen slenteren door een stille stad: ‘Balen, dat alles gesloten is’

Akash Tripathi, Ritu Sen en Tanha Warshnih. Beeld Lin Woldendorp

Ritu Sen en Akash Tripathi komen uit India, en studeren sinds een jaar in Maastricht. Dit is de eerste keer dat ze in Amsterdam zijn, samen met hun vriendin en landgenoot Tanha Warshnih, die in Hoofddorp woont. Overweldigd waren ze, toen ze het Centraal Station uitliepen. “Iedereen is hier zo hip!,” zegt Ritu.

Ze gingen linea recta naar Manneke Pis, voor Vlaamse frites. Nu zitten ze op de Dam, bij het monument, en maken selfies. Verder is het behelpen, in een stad die gesloten is. “Het was leuker geweest als er meer mensen in de stad waren,” zegt Tripathi. Maar misschien komen ze nog eens terug, als de lockdown voorbij is.

Jesse Bikhert, Julian Stefanovic en Julian Berian. Beeld Lin Woldendorp

In Frankrijk is alles écht dicht, daarbij vergeleken valt het in Amsterdam nog wel mee. En dus slenteren drie Franse mannen over de Wallen. De roze lichtjes branden niet, maar de coffeeshops zijn open. “Ik rook geen wiet, alleen alcohol,” zegt Julian Stefanovic. Zijn vrienden wel. En wat paddestoelen, zeggen ze erbij.

Eten halen ze af bij de McDonalds, of ze laten een bezorger wat brengen voor op de hotelkamer. Verder vermaken ze zich prima. “Ik hou van Amsterdam,” zegt Jesse Bikhert. “Mensen zijn hier zo vriendelijk. Ze zeggen goedendag op straat, dat is in Frankrijk wel anders.” Dan lopen ze weer verder de Warmoesstraat in. Ze blijven staan voor de etalage van een sekshop. Ook dicht.

John Thurgood. Beeld Lin Woldendorp

John Thurgood heeft geen schoenen aan. Hij logeert bij z’n zus, en rookt op straat een jointje, op z’n sokken. Hij komt uit Los Angeles, maar woont en werkt in Berlijn, bij een bedrijf dat in de cryptomunten zit. Hij is zonder problemen de grens overgestoken, een negatieve coronatest was niet nodig. “Ik vind die hele lockdown sowieso onzin, de overheid moet mensen vrij laten.”

Het is niet zijn eerste keer in Amsterdam. “Maar de eerste keer was ik te stoned om me er iets van te herinneren. Ik vind de stad nu veel mooier.” Hij gaat dit weekeinde gewoon wat rondlopen, en dan rijdt hij weer terug naar Duitsland. Zonder test. “Ik ben hartstikke gezond. En ik hou niet van zo’n staafje in m’n neus.”

Anna Matiukova, dochter Maya en Filip Cashbhas. Beeld Lin Woldendorp

Anna Matiukova is met haar dochter Maya uit Wit-Rusland naar Nederland gevlogen, haar man Filip, die in België woont, voegde zich hier bij hen. Ze genieten van de stad. “Dat de musea dicht zijn maakt ons niet zo veel uit, daar waren we toch niet heen gegaan. We komen hier om alle oude gebouwen en de grachten te zien.” En dus wandelen ze wat af. Nu op de Dam, straks richting de Jordaan.

Ze hebben tulpenbollen gekocht, en bonbons. Eten doen ze op hun hotelkamer. Prima, vinden ze. Waar ze misschien wel het meeste van genieten, zegt Anna, is de vrijheid. Ze wijst naar de pro-Palestina en de pro-Israël demonstranten die naast elkaar op de Dam staan. “In Minsk kan dat niet.”

Dani Barros en Sheila Dias. Beeld Lin Woldendorp

Het Anne Frankhuis is gesloten, maar toch wilden Dani Barros en Sheila Dias er heen. Ze wonen in Luxemburg, dit is hun eerste keer in Amsterdam. Een dag eerder waren ze in Den Haag, ze slapen in Rotterdam. “Balen, dat alles gesloten is,” zegt Sheila. “Anders waren we zeker naar het Rijksmuseum gegaan, en naar het Van Goghmuseum.”

Nu rest hen weinig anders dan lange wandelingen langs stille grachten. “Prachtig, maar ik hou wel van wat meer reuring. Mensen maken de stad.” Deze zomer, als de coronarestricties hopelijk wat minder streng zijn, komen ze terug, beloven ze plechtig.

Cati en Cezara. Beeld Lin Woldendorp

Cati en Cezara (‘nee, liever geen achternaam’) komen uit Roemenië, en studeren in Enschede. Het is lastig om je plek te vinden in een stad waar je niemand kent, waar je de taal niet spreekt en waar alles gesloten is, zegt Cezara.

In Amsterdam waren de twee studentes nog nooit geweest, maar ze hadden online wel veel foto’s gezien. En dus stapten ze zaterdagochtend vroeg in de trein, van het verre oosten naar de hoofdstad. “De architectuur is fantastisch, in het echt is het nog mooier dan op de foto’s,” zegt Cati. “En alle fietsen hier. Overal zijn fietsen.” Dan lopen ze weer door. Veel meer heeft de stad nu niet te bieden: lange wandelingen langs mooie gebouwen.