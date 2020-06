Toeristen keren terug: ‘We waren echt toe aan een paar daagjes Amsterdam’

Yousef en Reem uit Jordanië. Beeld Jakob Van Vliet

Yousef en Reem (beiden 25) , uit Jordanië

“Het is heerlijk rustig hier. Voor ons is het de eerste keer dat we in Amsterdam zijn. We hadden gehoord dat het hier altijd heel druk is, dus toen we hoorden dat we naar Nederland konden, wilden we even profiteren van de rust die hier nu heerst. En het is prachtig inderdaad. We zijn hier vier dagen. Via Duitsland zijn we gekomen. Vandaag slenteren we een beetje door de stad en genieten van de architectuur. Gisteren waren we de hele dag naar Zandvoort. Corona heeft geen enkele rol gespeeld: we wilden er gewoon weer even op uit. We hebben lang binnen gezeten en hier is het volgens ons ook best veilig.”

Van links naar rechts: Nicolle, Yves, Jennifer en Peter uit Dortmund. Beeld Jakob Van Vliet

Yves (24), Nicolle (23), Jennifer (21) en Peter (21) , uit Dortmund in Duitsland

“Voor ons is Amsterdam nog geen drie uur rijden. We zijn vanmorgen heel vroeg in de auto gestapt voor een dagje Amsterdam. En vanavond gaan we weer terug. We hadden gehoord dat dit een mooie stad is en dat blijkt te kloppen. Het is inderdaad niet druk, meestal zijn stadscentra drukker. Maar begrijpelijk is dat natuurlijk wel. Het is een beetje dubbel: het is rustig, de stad heeft een kalmte over zich. Maar ik mis ook wel een beetje levendigheid. Té druk is niet goed, maar dit is wel heel rustig. Maar de restaurants zijn open, je komt niets tekort. Verder is er niet zoveel te beleven. En musea kom je niet binnen, want je moet overal reserveren. Nou ja, we wandelen een beetje door de stad. Dit smaakt naar meer, we komen zeker nog eens terug.”

Miguel Sanches uit Spanje. Beeld Jakob Van Vliet

Miguel (24) , uit Spanje, de Canarische Eilanden

“Een perfecter moment om Amsterdam te bezoeken is er niet. Ik heb al een fiets gehuurd en heb al heel veel foto’s gemaakt. Ik kom van de Canarische Eilanden, maar woon even in Duitsland. Een paar dagen Amsterdam is goed te doen, met de trein kan je gewoon recht naar Amsterdam reizen. Het is een schattige stad. En de corona is hier, net als in Duitsland al behoorlijk teruggedrongen. Ik veroorzaak dus geen gevaar en het is voor mij ook niet gevaarlijk. Of ik nu in Duitsland zit of hier, dat maakt niet uit. Bovendien ondersteun ik met mijn komst ook de toeristische sector in Amsterdam. Ik weet hoe het is om als stad afhankelijk te zijn van toerisme, dat geldt voor de Canarische Eilanden zelfs nog sterker. Ik ben blij dat ik zo een beetje kan helpen.”

Diab uit Syrië. Beeld Jakob Van Vliet

Diab (28) , uit Syrië

“Ik ben een week in het land, je kan hier gewoon heen met het vliegtuig. De hoofdreden om naar Nederland te komen is, omdat ik hier veel vrienden heb. We lopen nu een beetje door Amsterdam. Een van mijn vrienden woont in Noord, een ander is overgekomen uit Zwolle. Het is fijn om hier een paar dagen te zijn. We winkelen een beetje en we zijn natuurlijk al langs een coffeeshop geweest. Heel bijzonder is dat. En het weer is ook mooi. Van corona merk je niet zoveel, behalve dan dat het rustig is in het centrum. Wij doen voorzichtig, maar ik heb geen moment getwijfeld toen de mogelijkheid zich voordeed om hier een paar dagen naartoe te gaan.”