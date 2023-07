Toeristen doorkruisen Amsterdam op fatbikes: ‘Als je uitgescholden wordt, lach dan vriendelijk terug’

De fatbiketour op Prinseneiland in de Amsterdamse binnenstad. Straks gaan ze met de pont naar het NDSM-terrein. Beeld Jakob van Vliet

Wat onwennig verlaat de groep toeristen die meedoet aan de fatbiketour de winkel aan het bomvolle Damrak. Gids Bruno geeft duidelijke armgebaren, alsof het een militaire missie betreft. Vuist omhoog betekent stilstaan, een wapperende hand is juist opschieten. Negen toeristen volgen hem geconcentreerd, ze moeten nog even wennen aan de fatbike waar ze op zitten.

Zojuist hebben ze uitgebreide instructies gekregen. Let op het verkeer, stop voor stoplichten, telefoons zijn uit den boze. Nog een tip: ‘Don’t bike like a local.’ “Amsterdammers fietsen al van kinds af aan, en ze volgen niet altijd de regels. Wij doen dat wel.”

Onder invloed zijn van drank of drugs is ook ten strengste verboden. “En ik heb al gecontroleerd hoe jullie uit je ogen kijken,” zegt Bruno Rodrigues lachend. Hij is naast de gids van de dag ook de manager van Fatbike Tours, sinds augustus 2022 een nieuwe loot aan de stam van TGI (Tourist Group International), bekend van onder meer Tours & Tickets, Lovers-rondvaartboten en rariteitenmuseum Ripley’s Believe It or Not, en door sommige Amsterdammers grondig gehaat vanwege de ‘pretparkisering’ van de stad.

Wallen en grachten

Rodrigues lijkt zich bewust van de slechte reputatie die groepen toeristen hebben. Zijn tours hebben maximaal 12 deelnemers en vermijden bewust de Wallen en de grachten. “Dat kun je veel beter lopend bekijken. Bovendien is het er al druk genoeg.” En dus zet de groep koers richting het IJ. Een gezin uit Colombia – vader, moeder, dochter van 15 – zit wat onzeker op de elektrische fiets met dikke banden, de vijfkoppige vriendengroep uit Duitsland heeft er geen moeite mee het apparaat onder controle te houden.

“We fietsen thuis ook allemaal,” zegt Patrick Schoepke uit Darmstadt. De vijf vieren dit weekend dat ze 20 jaar met elkaar bevriend zijn. “De afgelopen dagen hebben we de binnenstad bekeken, deze tour leek ons een leuke manier om wat meer van Amsterdam te zien.”

Via brede fietspaden gaat het richting het Prinseneiland, en daarna met de pont naar het NDSM-terrein. De trapondersteuning komt van pas: ondanks de krachtige wind halen de fietsen zonder al te veel moeite 25 kilometer per uur, de snelheid waarop ze begrensd zijn. Inmiddels zit Maria Alexandra Avendano, het 15-jarige meisje uit Cali, met wat meer zelfvertrouwen op haar fiets. “Thuis is het te gevaarlijk om te fietsen, je wordt er beroofd. Hier hoef ik alleen maar op het verkeer te letten. Ook gevaarlijk, maar toch anders.”

Ingecalculeerde ergernis

Via de pont achter het Centraal Station fietst de groep richting Oost, tot de molen van Brouwerij ’t IJ. “Mijn favoriete plek,” zegt Rodrigues, die in 2010 vanuit Portugal naar Amsterdam verhuisde. Mogelijk dat het te maken heeft met de aanwezigheid van de Paroolverslaggever, maar om de drie zinnen benadrukt hij het belang van veiligheid, van de verkeersregels en van het rekening houden met andere weggebruikers. Ergernis van Amsterdammers heeft hij al ingecalculeerd. “Misschien word je een keer uitgescholden: laat het gaan, lach vriendelijk terug,” geeft hij als advies, voor de groep weer richting het centrum gaat.

Op een enkele geïrriteerde blik na valt het reuze mee met de onvriendelijkheden in het verkeer. Als een moedereend die al zwemmend op haar kuikens let, gaat Rodrigues voor in het drukke verkeer op de Prins Hendrikkade. Ruim 2,5 uur na vertrek is de groep weer terug op het Damrak. “Het was beter dan ik verwachtte. Ik heb de hele stad gezien zonder een druppel te zweten,” zegt een van de Duitsers tevreden.