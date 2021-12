Toeristen beleven een teleurstellende stedentrip in Amsterdam: ‘We genieten van ons jointje’

Toeristen in Amsterdam beleven door de nieuwe maatregelen een teleurstellende stedentrip. Lang tafelen, museumbezoekjes en rondvaarttochten hebben plaatsgemaakt voor wandelingen langs de lege grachten. Gelukkig zijn de coffeeshops wel gewoon open.

Waar zich op vakantiedagen doorgaans lange rijen vormen op de Prinsengracht bij het Anne Frankhuis, blijft het dinsdagmiddag akelig stil. Van tijd tot tijd klinkt het geluid van een verdwaalde rolkoffer die tot stilstand komt, zodat de eigenaar nog even een snelle blik kan werpen op het historische pand. De helderblauwe lucht en stralende zon bieden de toerist nog enig soelaas, maar voor hen blijft de pijnlijke conclusie: in Amsterdam valt momenteel bar weinig te beleven.

“Het is wel teleurstellend,” zegt de 21-jarige Valentin Vespa uit Frankrijk, terwijl hij zijn half opgebrande jointje opnieuw aansteekt. Voor hem en zijn vriendengroep is die joint misschien wel het enige middel dat voldoet aan de hooggespannen verwachtingen die ze voorafgaand aan hun stedentrip hadden. “We kwamen zondag aan en hoorden dat er strengere maatregelen bij zijn gekomen. Erg zuur. Het was leuk geweest als we ergens op een terrasje hadden kunnen zitten.” Toch proberen Vespa en zijn vrienden er het beste van te maken. “Het is goed weer. We genieten van ons jointje en de architectuur is prachtig.”

Afhaaleten op de hotelkamer

Aan de overkant van de straat staat de Amerikaanse Anne Marie Kodama met haar kinderen Tyler (22) en Erica (24). “Om de wandeling toch leuk te maken hebben we GPSmyCity gedownload. Dat is een app waarmee je een kaart opent van de stad waarin je je begeeft. Hierop staan alle bezienswaardigheden van die stad aangegeven. Op deze manier krijg je toch al het moois te zien,” vertelt moeder Anne Marie. “Ook moet ik zeggen dat Amsterdam een gevarieerde keuken heeft. Door de maatregelen moeten we steeds afhalen en op onze kamer eten, maar daar smaakt het niet minder door.” Morgen wordt de reis vervolgd naar onze zuiderburen. “We gaan naar België en Frankrijk. Ik heb gehoord dat het daar nog iets minder streng is, dus hopelijk valt daar meer te doen.”

De Magere Hein op de Dam die gewoonlijk veel bekijks trekt, staat er ook wat eenzaam bij. Het handjevol toeristen dat het plein overstruint op zoek naar vertier, houdt zich meer bezig met het fotograferen van het paleis of het monument.

De 23-jarige Myanh Truong uit Vietnam vertelt zich gisteravond op de hotelkamer wel vermaakt te hebben. “Je hebt hier natuurlijk coffeeshops waar je wat kan afhalen en die mushrooms zijn ook een ervaring,” vertelt ze, terwijl ze van haar leenfiets stapt. “Ik studeer in Düsseldorf en ben op bezoek bij vrienden die hier studeren. Eigenlijk wilde ik door de maatregelen niet komen, maar mijn vrienden hebben me toch overgehaald. Het is ook wel gezellig moet ik zeggen. Met dit weer is het heerlijk rondfietsen.”

Op het Museumplein hebben de kunstliefhebbers plaatsgemaakt voor wandelaars. Kinderen spelen in het gras en bewonderen de ijsbaan die helaas onaangeroerd blijft. De 22-jarige Mohamed uit Turkije heeft besloten de dag te gebruiken om samen met zijn vrienden een paar mooie Amsterdamse straatbeelden vast te leggen. “Ik studeer in Polen en had me echt verheugd op deze trip. Het is erg jammer dat we deze prachtige musea niet kunnen bezoeken. In de toekomst wil ik hier zeker nog een keer terugkomen voor een écht bezoek. Nu blijft het dus bij mooie foto’s maken van de gebouwen.”