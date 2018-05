Toerist zit op tasjesdief bij aanhouding

De politie kreeg kort daarvoor een melding dat een tasjesdief actief zou zijn in het stationsgebied. De betreffende toerist was met een afleidingstruc bestolen van zijn tas.



De toerist twijfelde geen moment en vatte de dief meteen in zijn kraag. Hij zat vervolgens letterlijk op de dief op de politie te wachten.



Maar de tas was niet in handen van de verdachte die meteen werd aangehouden. Er zou nog een tweede dief in het spel zijn.



Aan de hand van het signalement van de tweede dader werd een zoektocht op poten gezet. Die dief werd ook in de kraag gevat.