Toerist valt bij metrostation Rokin naar beneden

De man is zwaargewond, maar aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het verder met de man is.



Het ongeval gebeurde omstreeks half drie 's nachts. Wie vanaf de buitenkant op het muurtje zit en naar beneden valt, maakt al snel een smak van enkele meters. De toerist heeft ook nog even moeten wachten op de hulpdiensten: zij konden niet meteen met metrostation binnen omdat het station was afgesloten.



De politie heeft niet eerder meegemaakt dat iemand het metrostation in kukelde. Volgens een woordvoerder is het nu aan de gemeente om te onderzoeken of het metrostation veilig genoeg is, of dat er bijvoorbeeld een waarschuwingsbord moet komen. "Het is natuurlijk sowieso niet de bedoeling om op dat muurtje te gaan zitten."