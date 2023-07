Toerist op deelscooter belandt in Amsterdam regelmatig in tunnel of op de snelweg

Drie Italiaanse toeristen die vorige week op deelscooters door de Coentunnel reden, moesten door de politie naar buiten worden begeleid. Beeld Politie Basisteam Overtoomse Sluis

Volgens een woordvoerder plukt de politie ‘tot enkele keren per week’ deelscooters uit de Coen-, IJ- of Piet Heintunnel. Het overgrote deel van de bestuurders is toerist. Vaak volgen zij de navigatie die bedoeld is voor automobilisten.

Ook fietsers besluiten weleens de kortere route door de tunnel te nemen, maar dat gebeurt volgens de politie minder vaak. “Sinds het fenomeen deelscooters is geïntroduceerd in Amsterdam zien we een opmerkelijke trend in het aantal mensen dat door tunnels rijdt,” aldus de woordvoerder.

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar 9 bromfietsers in de Piet Heintunnel hebben gereden en maar liefst 38 in de IJtunnel. In diezelfde periode fietsten er 11 mensen door de Piet Heintunnel en 18 door de IJtunnel. Het aantal voetgangers was respectievelijk 11 (Piet Hein) en 25 (IJ). Van de Coentunnel zijn geen cijfers bekend.

Snel naar de overkant

Maandag werd de Coentunnel door Rijkswaterstaat afgesloten nadat drie Italiaanse toeristen er via de A10 in waren gereden. Toen de Italianen doorhadden dat ze een verkeerde afslag hadden genomen, keerden ze om en reden ze spookrijdend richting de uitgang van de tunnel.

Vorig jaar fietste er een stel toeristen door de Coentunnel, waar de ringweg A10 doorheen loopt. Ook in de IJtunnel werd vorig jaar nog een fietser gespot.

Bij Rijkswaterstaat, dat de Ring en dus ook de Coentunnel beheert, stellen ze dat het om incidenten gaat, aldus een woordvoerder. En dan vooral bij kruisingen tussen wegen en water: plekken waar mensen een snelle manier zoeken om naar de overkant te komen.

Gevalletje ‘verkeerde afslag’

Bij de toegang tot snelwegen en tunnels staan altijd borden die duidelijk maken dat het om autowegen gaat en dat fietsers en bromfietsers niet welkom zijn. Bovendien zijn er geen fietspaden. Hoe mensen het dan toch voor elkaar krijgen om in een tunnel te belanden? “Vaak is het een gevalletje verkeerde afslag,” zegt een woordvoeder van Veilig Verkeer Nederland. “Soms kijken mensen op hun telefoons. Of ze kunnen de situatie niet goed overzien.”

Rijkswaterstaat ziet dat het rond grote steden vaker toeristen zijn die op de snelweg belanden. “Zij hebben vaker een routeplanner voor auto’s aanstaan, maar het kan ook gaan om mensen die uit landen komen waar het gebruikelijk is om naast de snelweg te lopen.”

Het is volgens Rijkswaterstaat lastig om mensen helemaal van de weg te houden. “Als het dan toch gebeurt, is het onze eerste taak om het deel van de weg waar de fietser of scooterrijder rijdt, veilig te stellen voor alle weggebruikers. Vaak sluiten we de weg, tunnel of rijstrook af.”

Ook de politie zegt dat ‘veiligheid voor alles’ gaat. “Zodra we een melding krijgen, komen we in actie om diegene daar weg te krijgen. Het is levensgevaarlijk, want snelheden tussen de voertuigen verschillen enorm.” Soms krijgen de fietsers of scooterrijders een boete.

Navigatie voor de fiets aan

Meerdere Amsterdamse fietsverhuurders zeggen tijdens een rondgang van Het Parool zelf geen ervaring te hebben met klanten die op hun gehuurde fiets door de tunnels rijden. “Wij benadrukken altijd: zorg dat je de navigatie voor fietsen aan hebt staan,” zegt een medewerker van MacBike.

“Ik hoor weleens dat mensen hun Google Maps of Applenavigatie niet op standje fiets kunnen zetten,” zegt Linda Pluimers van Starbikes Rental. “Ik raad dan aan om de route voor voetgangers te volgen.”

Pluimers zegt altijd instructies te geven aan verhuurders over ‘hoe ze zich moeten gedragen in het Amsterdamse verkeer’. “Bij deelscooters en -fietsen krijgen klanten totaal geen uitleg,” zegt ze. “Dat is vragen om problemen.”

De woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland erkent dat een verplichte instructie of training via de apps voor deelscooters en -fietsen gewenst is. “Het probleem van scooters en fietsers in tunnels is niet een van onze grootste zorgpunten. Maar als gebruikers van deelvervoer een testje doen voordat ze aan hun rit beginnen, zou dat wel kunnen bijdragen aan een veiligere verkeersomgeving.”

Petitie voor een brommerkaart

Volgens de Amsterdamse scooterrijder Martin Cleaver ligt het probleem vooral bij het gebrek aan goede scooterroutes in de stad. Hij startte een petitie waarin hij voor een ‘brommerkaart’ pleit. “Het wordt steeds moeilijker om door Amsterdam te navigeren op een scooter,” zegt hij. “Als ik op de brommer van Oud-West naar Zaandam wil, word ik door Google Maps over de A10 of door het Westerpark gestuurd. En als ik vanaf het VUmc naar het Olympisch Stadion ga, over de Amstelveenseweg, moet ik het fietspad op of beland ik tussen het autoverkeer dat voorsorteert voor de A10.”

De politie zegt dat er op dit moment geen sprake is van nieuwe maatregelen, zoals betere bewegwijzering of verplichte instructies. “Het zou interessant kunnen zijn om met de gemeente, wegbeheerder en de verhuurbedrijven te kijken naar wat we hieraan kunnen doen.”

De twee grootste aanbieders van deelscooters in Amsterdam, Felyx en Check, waren niet bereikbaar voor vragen.

