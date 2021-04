Toerist in eigen stad: herontdek de schoonheid van de Dam met deze audiotour

De Dam in Amsterdam. Beeld Shutterstock

Wie zich de Dam voor de geest haalt, ziet wellicht in eerste instantie drommen toeristen. Nu het plein vanwege de coronacrisis rustiger is, vallen echter andere dingen op: de Nieuwe Kerk, Hotel Krasnapolsky, het Nationaal Monument. De schoonheid van de normaal gesproken drukke toeristische trekpleister openbaart zich in alle stilte.

Ondernemers rond het plein vinden het momenteel wel érg stil op de oudste vierkante meters van de stad. Via hun vereniging sloegen zij de handen ineen om hier verandering in te brengen. Het resultaat is een gratis audiotour, individueel en dus coronaproof te bewandelen, waarmee het plein kan worden herontdekt.

Met behulp van een digitale plattegrond, historische foto’s en ingesproken teksten van architectuurjournalist Anneke Bokern en architect Paul Vlok maken wandelaars kennis met veertien bouwwerken rond de Dam. Daaronder uiteraard iconische gebouwen als de Nieuwe Kerk, het Paleis en het Krasnapolsky, maar ook minder bekende panden zoals de Bisschop en het Reisbureau der Staatsspoorwegen.

Tweede Wereldoorlog

De tour wordt officieel gelanceerd in de week van 4 en 5 mei, dagen waarop de Dam een centrale plek is tijdens de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Daarover wordt ook in de tour uitgeweid; het Nationale Monument en het in 2016 geplaatste namenmonument ter ere van de Damslachtoffers op mei 1945 spelen een belangrijke rol in de rondleiding.

Wie enthousiast is kan met smartphone en oordopjes op de Dam gaan staan. Via de website van de audiotour is de rondleiding vervolgens te starten. Er is zowel een Engelse als een Nederlandse versie beschikbaar.