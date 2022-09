Toenemend aantal ‘bedelbendes’ actief in Amsterdam

Hoek Nieuwendijk en de passage naar het Damrak. Halsema: ‘Het is goed om een onderscheid te maken tussen bedelaars en georganiseerd bedelen.’ Beeld Katrien Mulder / ANP

Er werd over gesproken tijdens een raadsvergadering, woensdag. CDA-raadslid Diederik Boomsma zei signalen te ontvangen over een toename van ‘bedelaarsbendes’. Het zou gaan om Roemenen die in busjes naar Amsterdam komen en aan het bedelen slaan.

Volgens de signalen van Boomsma wonen ze in de buurt van de stad: “Een tijdje geleden bivakkeerden ze bij het ADM terrein. Of dat nu nog zo is, weet ik niet. De bewoners zien die busjes elke ochtend aankomen, hoe vrouwen een briefje krijgen, en hoe enkele mannen dan in de buurt rondhangen om het geld af en toe te krijgen en weg te bergen.”

Het geld moet daarna ingeleverd worden aan een organisatie. Boomsma wilde weten of Halsema daarvan op de hoogte is.

Hulpverlening

De burgemeester reageerde instemmend en sprak over indicaties die dat lijken te bevestigen. Ze verwees naar vorige week woensdag, toen Ajax tegen Rangers speelde in de Champions League. Op de Nieuwendijk in het Wallengebied werden groepen ‘bedelbendes’ gesignaleerd. “Maar we hebben geen cijfers,” aldus Halsema.

Ze voegde eraan toe dat ze ook af en toe in de Jordaan worden gezien, in andere buurten lijkt er geen toename te zijn. De politie komt binnenkort met een uitgebreidere analyse, zegt Halsema. Ze zal, mocht het nodig zijn, in bepaalde gebieden een verbod op bedelen van kracht laten gaan.

Zowel Halsema als Boomsma zeiden dat het gaat om het misbruiken van kwetsbare mensen, waar steeds kleine bedragen aan verdiend worden. Mochten de bedelaars in contact komen met handhaving, wil de burgemeester hen ook koppelen aan hulpverlening.

Energiecrisis

Halsema gaf ook nog een waarschuwing uit: ze zei dat het goed mogelijk is, met de energiecrisis die gaande is en een naderende recessie, dat er meer mensen op straat komen te staan om te bedelen. “Het is goed om een onderscheid te maken tussen bedelaars en georganiseerd bedelen. In deze barre tijd valt het niet uit te sluiten dat bedelen in de stad toeneemt. Het gaat hier niet om een misdrijf, maar om een handeling die voor betrokkenen vernederend is en uit nood geboren.”